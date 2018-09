Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și sase au fost ranite grav, duminica, in urma unui accident intre doua mașini, pe DE 85, in comuna Calimanești, localitatea Padureni, din Vrancea. Mai multe echipaje de prim-ajutor intervin la fața locului, fiind activat planul rosu de interventie, anunta Mediafax si Antena…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera este ingreunata la aceasta ora pe DN 2 Ramnicu Sarat – Focsani, in zona localitatii Slobozia Bradului, judetul Vrancea, unde s-a produs o coliziune intre doua autoturisme, pe fondul adormirii la volan si al…

- TRAGEDIE URIASA! Accident rutier soldat cu 15 MORTI si 27 de raniti. Autocarul transporta turisti pentru o vizita la o manastire Un accident de autocar a facut cel putin 15 morti sambata, la sfarsitul dupa-amiezii, pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei,…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, joi, intr-un accident produs in incinta hidrocentralei Una Kostela, situata in Bosnia-Hertegovina, anunta autoritatile bosniace, conform mediafax. O scurgere de gaze a avut loc in incinta hidrocentralei, a comunicat operatorul complexului,…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in urma unui groaznic accident care a avut loc duminica la iesirea din Urziceni, pe DN 2 (E85). Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Doi adolescenți, de 14 si 18 ani, pasageri intr-un autoturism condus de un alt tanar, de 19 ani, au murit in urma unui accident de circulatie petrecut pe DN2, in zona popasului Tamboiesti, a informat vineri...

- Paramedicii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit cu o ambulanța SMURD la un accident rutier produs pe DN 2 - E85 in sat Calimanești din care au rezultat patru victime conștiente cu diferite traumatisme și excoriații. Dupa acordarea primului ajutor calificat, victimele au…