Accident grav în Vrancea. Două tinere au fost rănite "Pe raza satului Argea, comuna Ploscuteni, un barbat, aflat la volanul unui autoturism, a acrosat doua tinere, de 17, respectiv 18 ani, care se deplasau in calitate de pietoni pe un drum comunal, dupa care a parasit locul accidentului. Politistii Serviciului Rutier l-au identificat pe raza localitatii Tepu din judetul Galati. In urma testarii cu aparatul etilotest a acestuia, a rezultat o concentratie de 0, 59 mg/l alcool pur in aerul expirat. Totodata, in urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere de 17 si 18 ani au fost acrosate, duminica seara, in comuna Ploscuteni, de un autoturism condus de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, care a parasit locul accidentului, transmite Agerpres. "Pe raza satului Argea, comuna Ploscuteni, un barbat,…

- Doua tinere de 17 si 18 ani au fost acrosate, duminica seara, in comuna Ploscuteni, de un autoturism condus de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, care a parasit locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Pe raza satului…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara (duminica), pe raza comunei Ploscuțeni. Potrivit informațiilor, doua persoane ar fi ranite, dintre care una este in stare mai grava. De asemenea, aceleași surse ne-au precizat ca șoferul ar fi parasit locul accidentului. UPDATE! Șoferul a fost prins. Era…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara (duminica), pe raza comunei Ploscuțeni. Potrivit informațiilor, doua persoane ar fi ranite, dintre care una este in stare mai grava. De asemenea, aceleași surse ne-au precizat ca șoferul ar fi parasit locul accidentului. UPDATE! Șoferul a fost prins. Era…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara (duminica), pe raza comunei Ploscuțeni. Potrivit informațiilor, doua persoane ar fi ranite, dintre care una este in stare mai grava. De asemenea, aceleași surse ne-au precizat ca șoferul ar fi parasit locul accidentului. Articolul ULTIMA ORA! Doua persoane…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul Braila, a decedat, joi, pe DN2-E85, la Haret, dupa ce masina pe care o conducea a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat, acesta fiind proiectat in afara autoturismului deoarece nu purta centura de siguranta, a informat Inspectoratul de Politie…

- Marti, 18 iunie, politistii din Sighetu Marmatiei au intervenit la un accident de circulatie in urma caruia doua persoane au fost ranite, anunta IPJ Maramures. O tanara de 20 de ani din Sieu, care conducea un autoturism pe strada Gheorghe Sincai din municipiu, nu a adaptat viteza la conditiile de drum…

- Pana la ora 16,00, mai multe localitati din judetele Vaslui, Vrancea si Galati se afla sub avertizare Cod portocaliu de averse si grindina. Sunt asteptate averse torențiale ce vor cumula 30…35 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, grindina de mici și…