- Cinci persoane au fost ranite, marti, la Podu Zamfirei, localitatea Suraia, in urma coliziunii dintre o ambulanta SMURD si o autoutilitara, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia pe DN2 (E85), cunoscuta si ca "soseaua mortii", s-a reluat, pe un fir alternativ. Din cauza unui accident rutier, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la intrarea in localitatea Calimanesti dinspre Adjud. Cinci…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri dimineața, intr-un accident de circulație care a avut loc pe DN 66, pe raza comunei Banita, in apropiere de Petrosani. Evenimentul a avut loc dupa ce o dubita de marfa inmatriculata in judetul Gorj a intrat pe contrasens si s-a tamponat cu un autoturism…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe E85 intre Focsani Garoafa.Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident, iar patru victime ar fi incarcerate.Potrivit ISU Vrancea, la fata locului intervine Detasamentul de Pompieri Focssni cu o autospeciala de stingere,…

- Trei persoane au fost ranite, marți dimineața, dupa ce un TIR inmatriculat in Turcia, a lovit un tractor care circula in fața sa, apoi a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara, pe DN 2, in localitatea Ruginești, județul Vrancea, scrie Mediafax.Potrivit ISU Vrancea,…