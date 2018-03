Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN 2 (E 85), la Slobozia Bradului, in judetul Vrancea, informeaza romaniatv.net. In accident au fost implicate doua autoturisme si doua TIR-uri. Circulatia pe toate drumurile din Vrancea se desfasoara in conditii de iarna si este semnalat…

- Trei persoane au fost ranite ușor, potrivit primelor informații, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și doua tir-uri. Evenimentul a avut loc pe DN2 E85, pe raza localitații Slobozia Bradului, in intersecția cu satul Coroteni. Accidentul a fost anunțat la 112, potrivit…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa amiaza, intr un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit, informeaza Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din…

- Cel putin opt persoane au fost ranite vineri intr-un accident provocat de un teleschi devenit incontrolabil in statiunea georgiana Gudauri, au anuntat autoritatile locale. Scaunele teleschiului au inceput s?...

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Trei persoane au fost ranite, joi seara, pe E-60, in judetul Mures, intr-un accident in care au fost implicate un TIR, un autotrailer, care transporta doua autoturisme si o masina, traficul fiind blocat dupa ceautoturismele s-au rasturnat pe parte acarosabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite, printre care si o minora, în urma unui accident care a avut loc, sâmbata, pe DN 6, în zona localitatii Zagujeni, judetul Caras-Severin.

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna, victimele fiind transportate la spital cu diverse traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, doua autoturisme…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in judetul Neamt si in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un camion si doua autoturisme. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala. Potrivit reprezentantilor…

- Accident grav intr-o benzinarie din Vaslui, in urma coliziunii a doua mașini, una dintre acestea rasturnandu-se dupa impact la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. Trei persoane aflate in cele doua autoturisme au fost ranite,Pentru persoana incarcerata, unul dintre șoferii…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite grav, miercuri seara, in Constanta, intr-un accident pe trecerea de pietoni. Copilul este resuscitat de medici, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in BAIA MARE in urma cu cateva minute. TREI MASINI facute PRAF. Mai multe PERSOANE RANITE.FOTO Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe pe B-dul Traian intersectie cu strada Matei Basarab a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime și importante pagube materiale, s-a produs ieri, in jurul orei 13:40, pe DN17, in apropiere de pasarela de la Beclean. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani din comuna Apahida, in timp ce se deplasa…

- In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind neacordarea de prioritate, scrie Mediafax. Impactul s-a produs pe liniile de tramvai. Politia Rutiera a luat legatura cu RATB pentru a gestiona situatia tramvaielor.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Un barbat de 58 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul care circula regulamentar. O pasagera din primul autoturism a intrat in stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai reusit sa o resusciteze.

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- Trei persoane au fost ranite, luni, în urma unui accident de munca peetrecut la o fabrica din Gherla.Un apel la 112 a anunțat luni în jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite în urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla, scrie…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma unor percheziții…

- "Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare a unui accident rutier ce a avut loc pe Calea Turzii din apropierea localitatii Feleac. Cinci persoane au primit asistenta medicala de urgenta, dintre care patru au fost transportate…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Cadrele medicale si specialistii in descarcetare au fost chemati sa intervina de urgenta, marti dimineata, la locul unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. Din datele facute publice de catre reprezentantii Centrului Infotrafic, coliziunea s-a produs in Valea Plopii, o localitate prahoveana…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Trei persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut pe Valea Oltului, pe raza localitatii valcene Brezoi. Cieculatia rutiera este blocata pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu. Potrivit IPJ Valcea, la fata locului s-au deplasat ...

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press.

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand spitalizarea.…

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda.

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident cu…

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN11 Brasov-Bacau, la iesirea din localitatea Ozun. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Cel puțin trei autoturisme au intrat in coliziune din cauza șoferului unui autoturism BMW, care a pierdut controlul asupra direcției de deplasare intr-o curba, dupa care a patruns pe contrasens. Unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul unei case, in timp ce alte doua au fost serios…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din orasul Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu. Din primele informatii mai multe persoane sunt ranite. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta toate victimele sunt constiente. Echipajele de Ambulanta se indreapta catre locul solicitarii. ...

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…

- Accident rutier foarte grav, marti dimineata, in judetul Dolj.A Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan, insa din nefericire, doua dintre ele au decedat.

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. In zona a fost activat Planul Roșu de interventie, potrivit desteptarea.ro.…