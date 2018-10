Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs miercuri seara, in jurul orei 22.45 (ora 23.45, ora Romaniei). Tanarul conducea un Renault Twingo pe strazile din Toulouse, cand o patrula de politie i-a facut semn sa opreasca. Masina fusese declarata furata cu cateva zile inainte. Cum romanul nu a oprit la semnul agentilor,…

- Un autoturism a intrat intr-un tractor, in aceasta dimineata, la iesirea din Zadareni, inspre Arad, soferul utilajului fiind accidentat usor. In urma impactului, autoturismul a ajuns in șanțul de pe marginea drumului. „Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca in aceasta dimineața,…

- Un grav accident s-a produs ieri, in jurul orei 18.30, in apropiere de localitatea... The post Un barbat a murit si altul este in coma in urma unui accident produs pe un drum agricol din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat care conducea o motocicleta si-a pierdut viata, ieri, in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Deva de Timisoara. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 15:10, pe DN7, la iesirea din localitatea Lesnic, inspre Ilia. Conform glasul-hd.ro, motociclistul in varsta de 63 de ani, din…

- Accident grav in aceasta dupa amiaza in judetul Arad, pe DJ 793, intre localitatile Ignesti si Susani. Un barbat de 39 de ani și-a pierdut viața in urma unui teribil accident rutier. Mai exact, din cauza vitezei, acesta a pierdut controlul volanului, a parasite parte carosabila și s-a rasturnat. In…

- Acident grav de circulație, astazi, pe un drum din vestul țarii, in care au fost implicate un microbuz și un camion, care s-au ciocnit frontal. Accidentul a avut loc pe DN 7, in apropiere de localitatea Sambateni, din județul Arad. Potrivit polițiștilor, șoferul unui camion a pierdut controlul volanului…

- Un accident grav de circulație s-a produs, astazi, pe un drum din vestul țarii, in urma caruia o persoana a murit. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc pe DN7G, la ieșirea din localitatea Nadlac catre Arad, fiind implicate o mașina și un microbuz de transport marfa. In urma impactului, șoferul…

- O femeie a murit in comuna Vața de Jos, din județul Hunedoara, fiind luata de viitura, in propria curte, dupa ce, timp de o ora, averse de ploaie au lovit zona respectiva. Potrivit zhd.ro, precipitațiile au ajuns și la 45 de l/mp, iar meteorologii emisesera cod portocaliu de vreme pentru Hunedoara.…