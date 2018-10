Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata in judetul Gorj, la Buduhala. Trei masini sunt implicate in coliziune, opt persoane sunt ranite. A fost activat planul rosu de interventie.Vom reveni cu amanunte.

- Autoritatile locale au activat Planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier care a avut loc, sambata, intre un autoturism si un microbuz, in localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, informeaza...

- Autoritatile locale au activat Planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier care a avut loc, sambata, intre un autoturism si un microbuz, in localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, din…

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.- in curs de actualizare

- Un grav accident rutier a avut loc in județul Galați, in satul Gara Berheci, din comuna Gohor! Conform primelor informații, au fost implicate 3 autoturisme”Intrucat primele informații indica mai multe persoane implicate si cel puțin una incarcerata, la nivelul județului a fost activat Planul…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in urma unui groaznic accident care a avut loc duminica la iesirea din Urziceni, pe DN 2 (E85). Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- In județul Ialomița, pe DN 2 (E85), la iesirea din Urziceni, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme.Din primele informatii sunt 6 victime, dintre care 2 decedate, potrivit IGSU. La nivelul judetului Ialomita a fost activat Planul Rosu de interventie, care…

- Autoritațile din județul Vaslui au activat Planul Roșu de intervenție, dupa ce în miercuri noapte s-a produs un cumplit accident de circulație pe raza localitații Muntenii de Jos, unde au fost implicate un microbuz și un autoturism, marca Dacia Logan.