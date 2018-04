Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o familie din Oraștie! In timp ce se afla la volanul mașinii, Valentin Salcu a luat o decizie care l-a costat viața fiicei sale de doi anișori. Barbatul a facut o depașire neregulamentara pe raza localitații Milcoiu și s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar. Alți…

- Medicii au incercat sa il resusciteze pe copilul in varsta de 2 ani, insa nu a mai putut fi salvat. Copilul de 7 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD si transportat de urgenta la spital. Potrivit ISU Valcea, accidentul a avut loc in localitatea Milcoiu, judetul Valcea, dupa ce un autoturism a incercat…

- Tragedie pe DN 7, în zona comunei Milcoiu, din judetul Vâlcea. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului nimicitor un copilas de doi ani a murit si trei alte persoane sunt în stare grava, potrivit

- Un grav accident a avut loc pe DN 7, la km. 164, in localitatea Milcoiu, in dreptul pensiunii Hans. Doua masini s-au lovit puternic, iar 5 persoane au fost ranite grav. "5 victime din care 2 copii Intervin 1 SMURD 1 Descarcerare 1 Autospeciala de stingere cu modul de descarcerare 4 ambulante…

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar alte patru au fost ranite în urma unui accident produs duminica în cartierul Ferneziu din municipiul Baia Mare, fiind implicate doua autoturisme, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al IPJ

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Accident duminica dimineața in partea de sud a orașului Bacau. Poliția, Pompierii și Ambulanța au intervenit pe Calea Republicii pentru a salva viața a doua persoane. Una dintre victime a ramas incarcerata intre fiarele contorsionate și fost nevoie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judeaene Buzau, agent sef adjunct Mihail Draghiciu, accidentul s-a produs la iesirea din satul Satuc, fiind implicate doua autoturisme. Primele informatii arata ca un autoturism Cielo s-a ciocnit cu un Audi, iar in urma impactului extrem de violent…

- Șase persoane și-au pierdut viața in Cehia, in urma unei explozii izbucnite la o uzina petrochimica din apropiere de Praga. Patru persoane ranite au fost recuperate de echipele de salvatori, doi dintre aceștia fiind in stare grava, potrivit ABC. Pompierii nu s-au pronunțat…

- O femeie de 32 de ani a murit si trei persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc miercuri seara pe un drum judetean din comuna hunedoreana Beriu, in apropiere de Orastie, dupa ce doua autoturisme s-au tamponat frontal intr-o curba din cauza unei soferite care nu a adaptat viteza la carosabilul…

- O femeie de 32 de ani si a pierdut viata si trei persoane au fost ranite intr un accident care a avut loc miercuri seara pe un drum judetean din comuna hunedoreana Beriu, in apropiere de Orastie, dupa ce doua autoturisme s au tamponat frontal intr o curba din cauza unei soferite care nu a adaptat viteza…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, ...

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava au anuntat, sambata dimineata, ca un accident rutier s-a produs in localitatea Milisauti, unde o camioneta a cazut de pe un pod. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una dintre ele a decedat. Alte doua persoane au…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Accident grav vineri seara in apropiere de localitatea Sinersig. O fetita si-a pierdut viata iar alte trei persoane au ajuns in stare grava la spital dupa o ciocnire frontala intre doua autoturisme. Din primele cercetari efectuate de catre politisti se pare ca soferul unui autoturism care venea dinspre…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi, 17 februarie, in jurul orei 10.00, in Lazuri. Trei persoane au fost ranite, iar una dintre victime se zbate intre viața și moarte. Din primele informații reiese ca o mașina s-a tamponat frontal cu o autoutilitara. In urma impactului trei persoane au…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 07.00 (ora 08.00, ora Romaniei). La locul accidentului au ajuns mai multe ambulante si echipe de descarcerare. Din pacate, zece dintre raniti se…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Nimeni nu isi explica de ce soferul masinii a patruns pe contrasens si a intrat direct in camionul care mergea in sens invers. Politistii trebuie sa stabileasca asta, insa doar dupa ce il vor audia pe barbatul care era la volanul autoturismului. Din primele informatii se pare ca el ar fi adormit…

- Cel putin 15 persoane au fost ranite la Sydney, dupa ce un tren nu a franat la timp in gara. Potrivit unui purtator de cuvant al ambulantei, cinci persoane au fost transportate la spital cu rani multiple, iar alte zece au rani usoare. Alti calatori au primit ingrijiri medicale la fata locului.…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, in zona Far. Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta victimele au fost diagnosticate cu trauma usoara. ...

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat in zidul unei case aflate in sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa. Accident grav in Germania | Un autobuz scolar, plin cu elevi s-a izbit…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore, informeaza Romania TV. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Fara experienta, minorul a pierdut controlul volanului. Cele 4 victime au fost duse de urgenta la spital, acolo unde au ajuns si rudele lor, care au pornit un adevarat scandal. Pentru calmarea spiritelor si siguranta cadrelor medicale, a fost nevoie de interventia jandarmilor. Conducatorul…