- Cinci persoane, dintre care una in stare foarte grava, au ajuns, in noaptea de sambata spre duminica, la spital cu diverse traumatisme, dupa ce masinile in care se aflau s-au lovit frontal, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres. …

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata, in urma impactului dintre doua masini, in zona localitatii Nocrich, din judetul Sibiu, dupa ce un sofer de 74 de ani a patruns pe contrasens.

- O femeie a murit, iar alte sapte persoane au fost transportate la spital dupa ce doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc pe E 85, in localitatea Mogosesti Siret, la intersectia cu Hanul Ancutei, potrivit Agerpres.Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant…

- Doi adulti si patru copii, din aceeasi familie, au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un autoturism al carui sofer a patruns pe contrasens. Accidentul rutier s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, la Solca, iar din fericire consecintele nu au fost foarte grave.Din ...

- Un accident grav a avut loc duminica dimineața, pe DE 581, in județul Galați. Un tanar a murit, iar alte trei persoane, intre care un minor de 13 ani, au ajuns in stare grava la spital. Din primele cercetari s-a stabilit ca, pe fondul vitezei excesive, o masina condusa de un barbat de 24 ani a lovit…

- Patru persoane au fost ranite, duminica dupa-masa, 21 aprilie, fiind implicate intr-un accident rutier. Evenimentul s-a produs pe Calea Someșeni din Cluj-Napoca, iar vinovat pare sa fie un barbat care a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus regulamentar din…