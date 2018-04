Accident grav în Vâlcea. Cinci copii şi un adult au fost răniţi Accidentul a avut loc pe DN7, in localitatea Milcoiu. In urma impactului dintre doua autoturisme, cinci copii si un adult au fost raniti. La fata locului au intervenit de urgenta o autospeciala cu descarcerare, 1 echipaj SMURD, 3 SAJ. Dintr-o mașina a ieșit fum și s-a intervenit pentru indepartarea pericolului. Un copil de 6 ani, impreuna cu mama sa, au fost preluati de un echipaj SMURD si dusi la spital. Din primele informatii, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

