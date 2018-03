Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit imaginilor surprinse, șoferul unui camion a intrat brusc pe contrasens unde s-a lovit de un alt TIR. In urma impactului extrem de violent, circulația rutiera a fost blocata timp de aproximativ 10 ore. Șoferii au fost nevoiți sa foloseasca rute alternative, pentru a ocoli zona accidentului.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in data de 15 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.994,…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- Bariera financiara pentru afacerile din Ardeal: 40.000 de euro. Cine da mai mult? O mulțime de organizații din Regiunea Nord-Vest (RNV) intermediaza acordarea de fonduri nerambursabile din banii Europei sau ai Romaniei, insa majoritatea limiteaza suma. In acest fel sunt promovate afacerile noi și mici,…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor lichide prognozate, cedarii apei din stratul de zapada, evolutiei formatiunilor de gheata si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti,…

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- O coloana de peste 15 kilometri de camioane s-a format, marti, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea au depistat trei cetateni romani care intentionau sa il ajute pe un cetatean pakistanez sa treaca ilegal granita in Ungaria. Cei trei romani au fost prezentati instantei de judecata, doi dintre ei primind mandate de arestare preventiva…

- Un numar de 40 de tineri din medii defavorizate vor primi finantare pentru acoperirea costurilor obtinerii permisului de conducere categoria B, C si CE, din partea MOL Romania si a Fundatiei Pentru Comunitate, se arata intr-un comunicat remis joi de companie. Potrivit comunicatului, fondurile alocate…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei erau nevaccinate si aveau conditii medicale preexistente.…

- Veste buna pentru cei care iși cauta un loc de munca in strainatate. Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania.

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- O femeie care nu avea documente pentru copilul, a incercat sa-l treaca ilegal granita in Ungaria și l-a ascuns sub haine. Duminica, 11 februarie, in jurul orei 3 dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, judetul Bihor, s-a prezentat pentru a iesi din tara, calatorind ca pasagera intr-un autoturism,…

- Procurorii DIICOT Salaj au clasat dosarul in care cei doi politisti implicati in agresiunea de la Simleu Silvaniei au fost cercetati pentru detinere de droguri de mare risc. Potrivit informatiilor furnizate de catre Dan Bubuiug, seful DIICOT Salaj, analizele toxicologice efectuate la Institutul de Medicina…

- Ziua de 5 februarie 2018 se anunta linistita ca orice zi de luni in Romania. Proaspat pricopsiti cu o noua reforma fiscala, romanii isi beau cuminti cafelutele bine-meritate de dupa weekend, in asteptarea fatidicei ore doua dupa amiaza, cand temutul CEx sau birou al partidului de guvernamant va aduce…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta, in varsta de 25 de ani a profitat din plin de ea si si-a transformat intalnirile…

- Centrul Infotrafic al Politiei informeaza ca traficul rutier se desfasoara in conditii de ninsori slabe in zonele inalte din 5 judete, lapovita in Bihor si ploi in Muntenia, precum si 10 judete. Soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza. Nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- "Parintele" Polus revine la Cluj. Miliardarul Demjan, din nou in Romania DOSAR Acum 12 ani, cel mai puternic businessman al Ungariei ateriza cu elicopterul sau privat pentru a taia panglica primului mall din Cluj. Omul care era aproape sa falimenteze primaria clujeana, solicitand instituției partenere…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Astazi, in cadrul reuniunii de lucru privind calitatea aerului, organizata,…

- Sistem antigrindina in zona granitei dintre Romania si Ungaria Grindina "cât bobul de struguri" în Salaj, mai 2016. Foto: Florin Gal - localnic afectat. Un sistem de aparare împotriva grindinei în zona judetelor Satu Mare si Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria ar…

- Firma germana Karls care are o traditie de peste 100 de ani in cultivarea si procesarea capsunilor ofera peste 170 de locuri de munca in Germania pentru romani. Anuntul a fost facut la Suceava de catre reprezentanta companiei, Ulrike Dahl, care a motivat de ce a ales aceasta zona pentru a-si prezenta…

- In 2018, Romania sarbatorește 100 de ani de la Marea Unire. Declarația de Independența a fost scrisa pentru prima oara tot la Oradea. Sub egida Federatiei Nationale Columbofile, la Oradea au fost sarbatoriti 100 de ani de la Unire si 81 de ani de columbofilie in Romania. Momentul a fost marcat…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei…

- Inchiderea fabricii de zahar de la Oradea aduce probleme nu doar pentru cei peste 200 de angajati ci si pentru familiile a 93 de fermieri din Bihor, Arad, Satu Mare si Timis care aveau contract cu firma. Cultivatorii de sfecla au vrut sa se asocieze si sa cumpere ei fabrica, dar negocierile au esuat.…

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- Un Logan a intrat cu viteza in curba, a derapat și a intrat cu spatele intr-un autoturism asistenta medicala BGS. Ambii conducatori. auto transportați la spital. Nu au fost alte persoane Articolul UPDATE: Șoferii implicați in accidentul de pe CENTURA la SPITAL! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Un autocar care aducea in tara un grup de romani aflati la munca in Franta s-a rasturnat duminica dupa-amiaza in apropierea localitatii Lajosmizse. Atat pasagerii, cat si soferul, dormeau la momentul producerii accidentului. Autocarul s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea soselei. O fetita de 9…

- Peste 25.000 de copii din Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj, Cluj si Suceava primesc, incepand de joi, cadouri aduse din Germania, in cadrul unei actiuni intitulate "Camionul de Craciun", transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, pe locul 13 in clasamentul sportivilor europeni. Portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, in ancheta agentiei poloneze PAP. Atacantul lusitan, care a castigat in acest an al cincilea sau ”Balon de…

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere la nivelul intregii tari a fost de aproximativ 163.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de peste 44.700 treceri mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere…

- Un accident deosebit de grav a avut loc astazi pe o autostrada din Germania. Un autocar romanesc cu 51 de persoane s-a ciocnit violent de spatele unui camion. In urma impactului, noua persoane au fost ranite, dintre care una este in stare grava. Momentan nu se stie cati dintre oamenii din autocar erau…

- In apropiere de satul Bugeac s-a produs un accident rutier. Șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat. In urma accidentului, o femeie de 33 de ani, originara din Congaz, a fost grav ranita și transportata la spitalul raional din Comrat.

- Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat marți, 19 decembrie, majoritatea europenilor considera ca starea economiei este buna. Sprijinul pentru moneda euro este cel mai ridicat din 2004 in zona euro, iar optimismul cu privire la viitorul UE intrece pesimismul. Majoritatea europenilor sunt de…

- Un barbat și-a pierdut viața și alți trei au fost raniți dupa ce mașina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in Ungaria. Toți cei patru erau din localitatea Chiojdeni din județul Vrancea și se intorceau in țara pentru a petrece sarbatorile de iarna. Barbatul care a murit este Ion…

- NORVEGIA - FRANTA LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT. Calificarile europene pentru Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2017, care se va incheia duminica (17/12/2017) cu finala dintre Norvegia si Franta, au avut loc in doua tururi. Germania, gazda din 2017, precum si detinatoarea titlului din…

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod galben de inundații valabila pentru cursurile de ape din opt județe, situate in regiunea de nord-vest a țarii. Specialiștii se aștepta la viituri iar in mai multe zone se pot depași cotele de atenție. Institutul Național de Hidrologie a emis…

- Armele folosite de SI provin inclusiv din Romania Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate in Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The…

- Pelicule din Chile, Germania, Ungaria si Suedia se numara intre cele noua productii care au fost alese de Academia de Film Americana pe lista scurta pentru o nominalizare la „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza” a premiilor Oscar 2018.Citeste si: Companiile municipale…

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament. Majoritatea armelor au fost furate…