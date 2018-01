Accident grav in Turcia: 11 morti si 44 de raniti dupa ce un autocar s-a izbit de copacii de pe marginea soselei

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Accident groaznic la Anenii Noi. Cinci persoane au decedat, iar alte doua sunt internate in stare grava dupa mașinile cu care se deplasau s-au tamponat violent. Impactul a avut loc in aceasta dimineața pe traseul Chișinau-Anenii Noi.

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de...

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala in Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvant al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs in jurul orei 19.00, pe DN 22 in afara localitatii Ramnicelu. Un autoturism a parasit carosabilul si s-a izbit de arborii de pe marginea drumului. La interventie au ajuns echipaje de politie, pompieri si doua ambulante de la SMURD si SAJ.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri ora, potrivit Romania TV.Masina…

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, in cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan in incalcarea embargoului american impus Iranului, a facut cunoscut agenția Anadolu, citata…

- Doi angajati feroviari au decedat si cel putin alte sapte persoane au fost ranite luni seara in Belgia dupa ce un tren tractat s-a desprins si a rulat fara control pe o distanta de 14 kilometri, transmite dpa, preluand o stire a agentiei Belga, scrie agerpres.ro. Trenul fusese implicat in cursul…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmand ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…

- Nurettin Canikli, ministrul de Aparare de la Ankara, a declarat, miercuri, ca Rusia va livra catre Turcia, incepind cu anul 2019, doua sisteme de aparare antiaeriana S-400, existind posibilitatea de a achizitiona inca un sistem de acest tip, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Ministrul turc al Apararii…

- Autoritațile de la Ankara considera ca 'numarul doi' in ierarhia organizatorilor tentativei de lovitura de stat de anul trecut se afla in Germania și au pregatit marți o cerere de extradare ce va fi transmisa Berlinului, a relatat agenția de presa turca Anadolu, citata de France Presse. …

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit AFP.Soferul a pierdut controlul autovehiculului incercand sa evite…

- Peste 400 de oameni au murit, iar altii 7.000 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,3 grade care a afectat regiunea muntoasa de la granita dintre Iran si Irak, relateaza site-ul BBC News. Echipele de salvare depun eforturi pentru a salva cetatenii prinsi sub deramaturi.…

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare pentru 245 de presupusi membri…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite in urma unui accident produs miercuri seara pe drumul national 21, in judetul Calarasi, unde un autoturism care a intrat in depasire s-a ciocnit frontal pe contrasens cu un microbuz. In accident au fost implicati membri din staful echipei…

- Accident teribil pe raza localitatii Drajna Noua, judetul Calarasi, chiar in apropiere de intrarea pe Autostrada Bucuresti Constanta.Doi oameni au murit si cinci sunt raniti dupa ce un Logan a intrat pe contrasens si s a izbit de un microbuz, aseara, in jurul orelor 19.00 . Potrivit Centrului INFOTRAFIC…

- Deflagratia a avut loc intr-o fabrica situata in districtul Gursu (provincia Bursa), informeaza Mediafax. Potrivit agentiei Anadolu, explozia in fabrica de produse textile a fost cauzata de o centrala termica defecta. Citeste si Explozie intr-o fabrica de vopseluri din Turcia. 5…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite în urma unei explozii produse miercuri într-o fabrica de produse textile din nord-vestul Turciei, anunta Ministerul turc al Muncii, citat de presa locala.

- Suflul exploziei a provocat prabușirea tavanului fabricii. Pagubele s-au intins pana la unele mașini din apropiere, potrivit unor imagini difuzate de la locul incidentului, survenit in districtul Gursu, din provincia Bursa (nord-vest). Agenția turca de presa Anadolu a relatat ca la originea…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita miercuri la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters. Suflul exploziei a provocat…

- Aproximativ 100 de persoane au fost ranite si trei si-au pierdut viata, in urma unui grav accident in lant produs ieri pe autostrada 2 in apropiere de Edmonton, Canada. In carambol au fost implicate zeci de masini, un autobuz si un camion. Autostrada Edmonton-Calgary a fost inchisa timp de aproape doua…

- Dintre strainii reținuți, 39 erau cetațeni sirieni, conform Anadolu, citat de Agerpres. Poliția a confiscat pistoale, documente și materiale digitale in aceste raiduri, a mai precizat Anadolu. Sambata, poliția a anunțat ca a arestat 49 de cetațeni straini la Ankara sub aceeași acuzație.…

- Poliția din Turcia a arestat 49 de cetațeni straini în capitala țarii, Ankara, sub acuzația ca ar avea legaturi cu gruparea terorista Stat Islamic (SI), a anunțat, sâmbata, agenția Anadolu. În total au fost emise 55 de mandate de arestare. Suspecții sunt acuzați…

- Poliția turca a arestat 49 de cetațeni straini in capitala Ankara pentru presupuse legaturi cu gruparea extremista Statul Islamic (SI), a informat sambata agenția de presa Anadolu, relateaza DPA. Poliția a anunțat miercuri ca a reținut 62 de persoane la Istanbul, între…

- Poliția turca a inceput, joi, o ampla operațiune pentru arestarea a 121 de foști angajați ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agenția de presa de stat Anadolu,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan spune ca aderarea Turciei la Uniunea Europeana ar putea contribui la depasirea problemelor cu care se confrunta spațiul intracomunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu, citat de Mediafax . “Escaladarea xenofobiei nu va aduce beneficii nimanui. Visul de putere…