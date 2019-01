Stiri pe aceeasi tema

- Teribil accident de circulație, soldat cu doi morți, in București. Un autobuz RATB a intrat in coliziune cu un autoturism, in noaptea de marți spre miercuri, pe Șoseaua Petricani din București, scrie libertatea.roMașina a fost grav avariata in urma impactului puternic, iar șoferul și un alt…

- Autoturismul venea dinspre Pipera, catre Doamna Ghica, pe Soseaua Petricani, soferul pierzand controlul volanului si intand pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un autobuz care se retragea. In urma accidentului, soferul autoturismului si un pasager au decedat. In autobuz nu se aflau calatori,…

- Cel putin trei persoane au murit si aproximativ 23 au fost ranite vineri dupa ce un autobuz supraetajat a intrat intr-un adapost al unei statii de autobuz din capitala canadiana Ottawa in timpul orelor de varf, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters.

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, in zona Fantanita Haiducului din judetul Sibiu, dupa ce soferul unei masini a intrat intr-o depasire si a ajuns pe contrasens, izbindu-se frontal de un TIR.

- Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, pe DN 6, la iesirea din localitatea Lovrin, judetul Timis. dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz. Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua…

- O femeie a murit, iar alte trei persoane, intre care un bebelus de trei luni, au fost ranite, duminica, in urma unui impact frontal intre doua masini, in localitatea Fulga, judetul Prahova, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters. Vasip...

- O adolescenta in varsta de 17 ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar apoi una dintre masini s-a rasturnat, traficul in zona fiind blocat pe sensul…