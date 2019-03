Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc, vineri, in localitatea Sacalaz din județul Timiș. O femeie in varsta de 65 de ani a murit, iar un copil in varsta de 5 ani a fost ranit și transportat la spital, dupa ce un șofer nu a acordat prioritate mașinii in care se aflau.

- Un grav accident de circulatie a avut loc vineri dupa-amiaza langa Timisoara. Din primele informatii, in accident au fost implicate doua autoturisme, o persoane decedand in urma impactului.

- Saban Saulici, cu o cariera de peste cinci decenii pe scena muzicala din Serbia, era foarte indragit si in Banat. Acesta a concertat de numeroase ori in Timisoara, Resita si in alte localitati din regiune.

- Patru barbați au murit, joi dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un copac de pe marginea DN 65 A, la intrarea in localitatea Dobrotești, județul Teleorman, conform Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Teleorman Adrian Gelu Dragomir, a declarat ca cei patru barbați din mașina…

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, in zona Fantanita Haiducului din judetul Sibiu, dupa ce soferul unei masini a intrat intr-o depasire si a ajuns pe contrasens, izbindu-se frontal de un TIR.

- IMAGINI ACCIDENT mortal pe DN18 la Tautii de Sus . Un TANAR a murit pe loc. Mai multe persoane ranite in urma impactului.video+foto Din pacate s-a inregistrat inca un accident de circulatie grav, la Tautii de Sus pe drumul national 18. Un pieton, un baiat de doar 27 ani, a decedat pe loc. Se fac verificari…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de luni spre marti, la o locuinta din comuna Sanmihaiu Roman, aflata langa Timisoara, iar pentru lichidarea focului pompierii lucreaza de mai bine de cinci ore.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, incendiul la…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane, printre care si un copil, au fost ranite in urma unui accident petrecut duminica in judetul Neamt, in evenimentul rutier fiind implicate doua autoturisme.