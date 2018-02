Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in aceasta seara pe DJ 692, intre localitațile Variaș și Gelu. Un șofer beat nu a pastrat banda de mers și a intrat intr-un autocar care circula din sens opus. Impactul a fost unul extrem de puternic, mașina ajungand in campul de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns de…

- Un batran de 78 de ani care a plecat de acasa duminica a fost gasit fara suflare pe un camp din apropierea localitații Țipari, din județul Timiș. Barbatul a fost cautat cu caini. Batranul a fost dat disparut duminica, 11 februarie, de catre rude. Pompierii și voluntarii au inceput cautarile și l-au…

- Șoferul TIR-ului, un barbat de 60 de ani, nu a mai reușit sa mențina stabilitatea autovehiculului, cel mai probabil din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de trafic, așa incat acesta s-a rasturnat in afara carosabilului. Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Vaslui…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 5.20 pe raza localitații Coșevița. Un autoturism s-a ciocnit violent de un autotren, iar trei persoane au fost ranite. „La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autosanitara…

- In dimineata zilei de 1 februarie, circulatia feroviara este oprita intre Craiova si Severin, dupa ce 4 din cele 20 de vagoane ale unui tren care transporta motorina au deraiat, in zona Balota din comuna Simian, unul fiind rasturnat. „Vagonul rasturnat prezinta minime scurgeri de motorina, dar au fost…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Autocamionul in care se aflau cei doi barbati a derapat si a ajuns pe camp, unde a lovit un copac. Dupa accident, pasagerul a ramas incarcerat si pentru a fi scos a fost necesara interventia unor echipaje ISU cu autospeciala de descarcerari grele. "Pompierii de la descarcerare au indepartat…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti au actionat, in data de 16 ianuarie 2018, la 20 de interventii. Astfel, potrivit unui comunicat al ISU Mehedinti, la ora 11:08, doua echipaje din cadrul Stației ...

- Accidentul a avut loc in localitatea argeseana Stalpeni, in jurul orei 04:00. Primele cercetari arata ca barbatul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un cap de pod. Accidentul, descoperit dupa mai mult timp. Leziunile, semne…

- „Conform primelor informații, în jurul orei 9:00, conducatorul unui autoturism ar fi patruns pe strada Clujului fara sa acorde prioritate de trecere unui autocar, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, ambele autovehicule au patruns pe sensul opus de mers.…

- Marian Curec (40 de ani), minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul Minei Livezeni, a murit intr-un spital din Timisoara, unde fusese adus in urma starii grave in care se afla. Accidentul de munca petrecut in mina Livezeni la circa 300 de metri sub pamant, iar salvatorii minieri…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- ACCIDENT CUMPLIT Un autocar romanesc s-a rasturnat in Ungaria. Soferul a adormit la volan Un autocar romanesc s-a rasturnat duminica, in Ungaria. In masina se aflau noua persoane, toate de nationalitate romana. Accidentul s-a produs din cauza ca soferul a adormit la volan. Autocarul venea din Franța…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Joi, in jurul orei 22.30, pe raza comunei Cocorastii Colt – DJ 101A, a avut loc un accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. Au fost inregistrate 7 victime din care 6 persoane ranite, iar șoferul a decedat la spital in jurul orei 23.15. Din primele cercetari, se pare ca șoferul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc dupa ce unul dintre soferi nu a respectat indicatorul ”Cedeaza trecerea”. "Un barbat a condus un autoturism pe raza localitatii Varias, iar la un moment…

- Un autocar care venea din Chisinau si în care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism în care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborâre din Pasul Tihuta. Nu s-au înregistrat victime, informeaza mediafax.ro. Un autocar în…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, pentru News.ro, ca un autoturism a cazut intr-un canal care alimenteaza statia de apa din municipiul Reghin, cauza accidentului nefiind cunoscuta. Virag a spus ca la fata locului au intervenit…

- Soferul unui autocamion incarcat cu azotat de amoniu s- a rasturnat in afara partii carosabile, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Accidentul nu s-a soldat cu victime, dar Politia a oprit insa traficul rutier pentru a preveni producerea unui accident si s-a constituit o zona de protectie.…

- Accident grav. Soferul unui TIR a murit dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat VIDEO Soferul unui autotren si-a pierdut viata dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a rasturnat, informeaza Romania TV . Ramas captiv in cabina autotrenului, soferul a fost descarcerat de echipajele de pompieri,…

- Accidentul s-a produs pe drumul dintre Orsova si Drobeta Turnu Severin. Soferul TIR-ului incarcat cu fier a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un versant, iar apoi s-a rasturnat. In urma impactului extrem de violent si a barelor de fier care au cazut pe cabina, soferul a ramas incarcerat…

- Un sofer bulgar a distrus doua masini intr-o clipa de neatentie. Accidentul s-a petrecut in sensul giratoriu de pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Soferul circula din directia Timisoara spre Caransebes si, cel mai probabil, din cauza vitezei nu a mai reusit sa se incadreze in totalitate in…

- Clipe de coșmar pentru cinci copii loviți de o mașina in localitatea Liteni, județul Suceava. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de șoferul unui autoturism scapat de sub control. Cei cinci copii se aflau intr-o stație de autobuz din localitate Liteni, comuna Moara. Ei au fost raniți…

- Cinci copii au fost loviti de o masina in timp ce asteptau autobuzul in statie. Accidentul s-a petrecut in comuna Moara, din județul Suceava.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, citați de News.

- Cinci copii care se aflau intr-o statie de autobuz in localitatea Liteni, din comuna Moara, au fost raniti usor dupa ce un autoturism a intrat in ei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul s-a produs in jurul pranzului, toti cei 5 copii fiind constienti…

- Un TIR incarcat cu 42 de tone de azotat de amoniu s-a rasturnat, luni, pe DN 2C, la o distanța de aproximativ doi kilometri de localitatea Padina din județul Buzau. "În urma rasturnarii TIR-ului au fost semnalate scurgeri de combustibil, drumul a fost închis la un kilometru…

- Șoferul autovehiculului, un barbat in varsta de 65 de ani, a decedat in urma impactului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat ca un autoturism a fost lovit in plin de un tren de calatori la o trecere de cale ferata din zona localitatii…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a cazut, duminica dupa-amiaza, cu mașina intr-un lac de acumulare de pe raza comunei Pangarați din județul Neamț, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Adrian Rotaru. Accidentul a avut loc la intersecția…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 293, in zona Fantanita Haiducului, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un TIR. In urma impactului, o femeie de 44 de ani, aflata la volanul autoturismului si care era singura in masina, a ramas incercerata, pompierii intervenind pentru scoaterea acesteia.…

- Doi dintre pasageri au fost usor intoxicati cu fum, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, citat de Agerpres. Incidentul a avut loc pe DN13 Brasov-Sighisoara, in zona Padurea Bogatii. "Se pare ca persoanele aflate in…

- Au fost clipe de panica in judetul Brasov! Motorul unui autocar in care se aflau 27 de suporteri ai echipei de fotbal Gaz Metan Medias a luat foc, azi, in timp ce se afla pe DN13, pe Valea Bogatii, doua persoane avind nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum, potrivit Monitorul…