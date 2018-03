Stiri pe aceeasi tema

- Doua masini au fost implicate, vineri, in accident rutier. "ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier, pe centura Lugoj, intre doua autovehicule, cinci persoane fiind implicate. Toate persoanele necesita ingrijiri medicale. Din cele cinci persoane, doua persoane au fost…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs, vinei, pe șoseaua de centura a Lugojului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. The post Doua masini s-au ciocnit frontal pe o sosea din Timis (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Accidentul a avut loc vineri dupa pranz. Doua masini s-au izbit violent pe soseaua de centura, dupa ce una dintre ele a ajuns pe contrasens. In urma impactului puternic au rezultat cinci victime, dintre care doua au ramas incarcerate pana la sosirea pompierilor. „ISU Timis a fost solicitat sa intervina…

- Un accident grav a avut loc in Timiș, in aceasta dupa-amiaza. Cinci persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune in timp ce se aflau pe centura Lugojului. Toate persoanele implicate in accident necesita ingrijiri medicale, iar doua dintre acestea au ramas incarcerate in mașini.…

- Un grav accident de circulatie, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei a avut loc, miercuri dupa-amiaza, intre localitatile Ghertenis si Maureni, circulatia pe DN 58 B fiind blocata la aceasta ora."Sunt patru victime, din care, din pacate, una a fost declarata decedata. A fost…

- O noua inițiativa umanitara a pompierilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj. Aceștia au participat, luni, la campania de donare de sange organizata la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj, sub genericul „Doneaza sange, salveaza vieți!”. Dupa…

- Un accident grav a avut loc, joi seara, in judetul Bistrita-Nasaud. Patru persoane au fost ranite, printre acestea si doi copii, dupa ce doua masini s-au ciocnit intre localitatile Cepari si Dumitra.

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi seara, si au fost transportate la spital, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra (judetul Bistrita-Nasaud). Accidentul s-a produs pe fondul unei depasiri neregulamentare.Purtatorul de cuvant…

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- UPDATE: ora 9.15 Cu toate eforturile depuse de medici, soferul de 23 de ani nu a putut fi salvat. Cinci persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier produs in comuna gorjeana Dragutesti. Potrivit primelor informatii ...

- AMANUNTE…Ies la iveala noi amanunte legate de accidentul produs duminica seara, in apropiere de localitatea Sapte Case. Cei doi soferi implicati in accident sunt cetateni cu dubla cetatenie romana si moldoveana. De asemenea, povestea soferului care a provocat accidentul, dar a scapat doar cu rani usoare…

- Cercetarile desfasurate de politisti la fata locului au aratat ca vinovat de producerea accidentului este soferul din Republica Moldova, un barbat de 35 de ani. Acesta este cel care, spun anchetatorii, a pierdut controlul asupra volanului si a intrat pe contrasens lovind frontal masina din Vrancea,…

- UPDATE 20:28: Cele doua autorisme implicate in accident s-au ciocnit frontal, una dintre masini fiind aruncata la aproximativ 50 de metri de sosea. Una dintre masini este cu numar de Vrancea, celalata este din Republica Moldova. In masina din Republica Moldova se aflau sase persoane, doi barbati, doua…

- Patru pietoni, intre care un copil de 3 ani, au fost spulberați de șoferul unei mașini care circula pe Șoseaua Mangalia din Constanța. Circulația este intrerupta, copilul, aflat in stop cardiorespirator, fiind resuscitat de cadrele medicale.

- Un accident de circulație s-a produs miercuri, în jurul orei 16.30, pe strada Frunzișului (varianta Zorilor - Manaștur). Accidentul s-a produs pe sensul de urcare spre cartierul Zorilor. Foto: Info Trafic jud. Cluj

- Viața unui barbat din județul Cluj s-a sfarșit fulgerator, duminica seara. Aflat pe o trecere de pietoni din localitatea Capușu Mare, acesta a fost accidentat mortal de un microbuz de transport persoane. Medicii de la SMURD s-au chinuit minute bune sa-l readuca la viața pe clujean, dar manevrele de…

- ISU Timis a intervenit la un accident rutier, intre doua autoturisme, pe DJ592, la iesirea din Buzias spre Lugoj.La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, doua autosanitare SMURD,…

- ISU Timiș a intervenit, vineri seara, la un accident rutier teribil in care au fost implicate doua autoturisme... The post Accident teribil in Timis! O fetita de doar sase anisori a murit. Sunt si alte victime appeared first on Renasterea banateana .

- Accidentul a avut loc in aceasta seara la ieșire din Buziaș spre Lugoj. Doua mașini in care erau cinci persoane s-au lovit frontal, iar in urma impactului patru dintre persoane au ramas incarcerate. Un copil de numai șase ani a fost preluat de un echipaj SMURD in stop cardio respirator. Medicii nu au…

- O persoana a fost ranita joi in urma unui accident produs pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Politistii au stabilit ca accidentul s-a produs din cauza nepastrarii distantei corespunzatoare in mers de catre unul dintre soferi. Soferul ranit in accident a fost extras din cabina de catre un echipaj…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe varianta de ocolire a Lugojului. Trei tiruri au fost implicate, iar in urma impactului, unul dintre soferi a ramas incarcerat. La fata locului au ajuns pompierii de la descarcerare, dar si medicii si politistii. „ISU Timis a fost solicitat sa intervina…

- Un șofer de 27 de ani a ramas blocat in cabina unui autotren in urma unui accident produs intre trei tiruri, joi, pe șoseaua de centura a Lugojului. A fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru scoaterea acestuia dintre fiarele contorsionate ale autotrenului. Pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru…

- Banatul este sub cod galben de vant puternic, astazi, pana la ora 14.00. Potrivit unei atenționari de fenomene meteorologice periculoase, in județele Timiș și Caraș-Severin se vor inregistra intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de peste 60-85 km/h. La munte, la altitudini de peste…

- Patru persoane au ajuns la spital in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea bacauana Podiș din comuna Margineni. Cele doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doi dintre raniți au fost descarcerați de echipajul ISU Bacau. Traficul auto intre Bacau și Moinești se desfașoara…

- Un barbat din Straseni si-a pierdut viata luni, 5 februarie, in urma unui accident rutier produs in satul Recea. Acesta ar fi iesit pe contrasens si a lovit frontal o alta masina care se deplasa regulamentar.

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs, vineri, in localitatea Iosifalau, comuna Topolovatu Mare. Accidentul s-a produs intre un microbuz The post Accident grav in judetul Timis. Zece persoane au fost implicate appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- UPDATE Din primele date, un buzoian in varsta de 49 de ani care se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, nu a acordat prioritate de trecere unei minore de 15 ani, care se angajase in traversarea drumului public pe marcajul pietonal si a acrosat-o. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Doua persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, in urma unui accident rutier produs, joi, e Drumul National 14, in localitatea Danes. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Mures, Ramona Varodi, a declarat…

- Sute de elevi si fosti apropiati l-au comemorat, luni, pe Darius Stan, tanarul de 19 ani din Orastie, decedat in accidentul rutier de pe DN 7, in care au mai murit doi soti din judetul Alba.

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Doua autoturisme s-au rasturnat marti dimineata, intr-o intersectie din municipiul Ploiesti. Accidentul s-a produs in jurul orei 9.30, in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Romana si Spitalului. Impactul a fost atat de puternic, incat ambele autoturisme implicate s-au rasturnat. O persoana…

- Accident duminica seara pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu drumul spre localitatea Magheru. Trei persoane au ajuns la spital cu rani grave. Accidentul a avut loc duminica, 21 ianuarie, in jurul orei 19,00, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin…

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Cinci persoane au fost implicate sambata dupa-amiaza intr-un accident pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu un drum județean ce duce spre localitatea Cerneți. Accidentul a avut loc sambata, 20 ianuarie, pe centura ocolitoare a Severinului la intersecția cu DJ 607A…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa îsi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Accident rutier cu 2 victime incarcerate in municipiul Targu Jiu. Intervine ISU Gorj. Articolul ACUM: ACCIDENT GRAV IN TARGU JIU, pe strada Victoriei. Doua victime incarcerate! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Accident grav joi seara in Municipiul Targu Jiu, pe Strada Victoriei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost solicitat sa intervina pentru descarcerarea a doua victime. Revenim cu detalii....

- Un primar din Timis a fost surprins cand merge cu elicopterul sa serveasca pranzul la un restaurant. Edilul a coborat din aparatul de zbor, direct in parcarea restaurantului de lux.Un oras intreg a fost surprins de momentul in care in parcarea unui restaurant de lux de la marginea Lugojului…

- Accidentul a avut loc in localitatea argeseana Stalpeni, in jurul orei 04:00. Primele cercetari arata ca barbatul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un cap de pod. Accidentul, descoperit dupa mai mult timp. Leziunile, semne…

- Alerta intr-un oras din Timis, dupa un incendiu care a izbucnit la anexa a locuintei. Incidentul a avut loc in urma cu foarte putin timp, pe strada Cluj din Sannicolau Mare. UPDATE In momentul sosirii echipajelor, incendiul era in toi si cuprinsese aproximativ 100 de metri patrati ai anexei, extinzandu-se…

- Un teribil accident rutier s-a produs la intrare in satul Turea din comuna Girbau, chiar in prima zi de Boboteaza. Un barbat, in varsta de 43 de ani, din Sanpaul, a fost accidentat mortal de un autoturism, iar șoferul vinovat a fugit. 24 de ore le-a trebuit polițiștilor sa puna mana pe șoferul criminal,…

- Patru persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr-un accident produs miercuri pe un drum din judetul Teleorman, potrivit news.ro.Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a…

- Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Teleorman, accidentul s-a produs pe un drum din localitatea…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Daniel Nigro, comisar al Departamentului de Pompieri din…

- Accident grav in ultima zi a anului, in județul Timiș. Trei tineri au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a lovit trei copaci și s-a oprit in gardului unui imobil. Accidentul a avut loc in comuna Livezile din județul Timiș. O mașina condusa de un tanar de 19 ani a fost […] Articolul Accident…