- Politistii au fost sesizati ca in Sighetu Marmatiei pe strada Gh. Lazar la intersectia cu strada Mihai Eminescu a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului doua persoane sunt incarcerate. La fata locului…

- Un numar de 11 persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs sambata seara, intre localitatile Lugojel si Gavojdia, din judetul Timis, 10 dintre acestea fiind transportate la spital, iar una refuzand transportul. Trei dintre victime sunt minori, iar traficul in zona este blocat…

- Zece persoane, printre care trei copii, au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.

- Zece persoane, dintre care trei copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN 6, in judetul Timis, fiind implicate doua masini si un TIR. Traficul este blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noapte grea pentru soferii care au tranzitat vestul tarii. Caderile de zapada si poleiul care a transformat șoselele in adevarate patinoare le-au dat batai serioase de cap celor care au fost angrenati in trafic. Mai multe incidente rutiere au avut loc in ultimele 24 de ore, care au fost soldate cu pagube…

- O noua inițiativa umanitara a pompierilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj. Aceștia au participat, luni, la campania de donare de sange organizata la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj, sub genericul „Doneaza sange, salveaza vieți!”. Dupa…

- Un accident in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu puțin timp de drumul național DN 2B, aproape de intrarea in Galbinași. Potrivit unor surse din teren, doua mașini au ajuns pe camp dupa ce ar fi derapat din cauza carosabilului alunecos. In eveniment sunt raniți doi barbați și o femeie.…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alte patru au fost ranite grav, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal pe DN2F, la iesirea din municipiul Vaslui. Din cauza accidentului, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…

- Din primele informații, doua autoturisme s-au lovit frontal. In urma impactului patru persoane au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale, iar a cincea persoana a fost declarat decedata, potrivit Vremeanoua.ro. Martorii spun ca accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive, neadaptata…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din Agigea, spre localitatea Techirghiol. Potrivit SAJ Constanta, in urma evenimentului au rezultat doua victime. Cele doua persoane sunt constiente.Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism si un TIR sunt implicate in accidentul de pe DN38.…

- Șase persoane au fost ranite, luni dimineața, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Evenimentul rutier s-a produs in județul... The post Șase victime, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent appeared first on Renasterea banateana .

- Balanesti – accident rutier soldat cu o victima ranita usor, cu doua masini implicate. Un barbat de 24 ani din Urziceni, Ialomița, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fata de un autoturism condus de un barbat de 42 ani din comuna Scoarțam cele doua autoturisme intrand in coliziune.Un minor de 9…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 ndash; 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Accident tragic pe o autostrada din orașul american Chicago. Cel puțin un om a murit dupa ce mai multe mașini și camioane s-au ciocnit in lanț. Automobilul in care se afla victima a luat foc in urma coliziunii. Flacarile s-au extins și asupra altor vehicule implicate in avarie.

- Un accident in lanț s-a produs azi, la amiaza, pe strada București din Chișinau, la intersecție cu strada Nicolae Iorga. Din imaginile video publicate de 10TV.md, se vede ca un automobil Porsche Cayenne a tamponat ambulanța care, la rindul ei, s-a proiectat intr-o Skoda. Nu se cunoaște deocmandata cine…

- Trei autovehicule s-au ciocnit, miercuri dimineata, pe o strada din Vaslui, dupa ce soferul unei masini a facut infarct. Acesta a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident in centrul orasului Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit la intersectia dintre Bulevardul Bucuresti cu Strada Culturii. Au fost implicate doar doua persoane, soferii celor doua masini, iar in urma impactului a rezultat un ranit usor. Din primele cercetari se pare ca accidentul este o consecinta…

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit in localitatea Boureni din comuna Bals. Doua persoane ramasesera incarcerate. Printre victime se afla si un copil de 10 ani. Una dintre persoanele incarcerate era mama copilului - o femeie de 36 de ani. Cealalta persoana blocata se afla…

- Accident in centrul orasului Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit la intersectia dintre Bulevardul Bucuresti cu Strada Culturii. Au fost implicate doar doua persoane, soferii celor doua masini, iar in urma impactului a rezultat un ranit usor. Din primele cercetari se pare ca accidentul este o consecinta…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca alte doua persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 62 si 58 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total al deceselor a ajuns la 52.

- Patru autovehicule au fost implicate joi la amiaza intr-un accident in partea de sud a municipiului Bacau, pe Calea Republicii. In urma impactului, trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, una dintre victime fiind scoasa de pompieri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. ACCIDENT MORTAL. Doua mașini s-au ciocnit frontal. Cei doi șoferi au ramas incarcerați.VIDEO+FOTO Șoferul unuia dintre automobile a fost declarat decedat la locul accidentului dupa ce a fost resuscitat minute bune. Al doilea șofer implicat in accident se afla in stare…

- Un apel la 112 a anunțat azi in jurul orei 15:00 faptul ca un accident rutier s-a produs pe strada Mihai Eminescu din Gherla. Din primele informații reiese faptul ca evenimentul rutier s-a produs din cauza unei neacordari de prioritate. Șoferul unu autoturism marca BMW care s-a angajat intr-un viraj…

- Mai multe victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in Austria. Poliția din Austria spiune ca o persoana a fost ucisa și alte 15 au murit, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca un tren a lovit o parte laterala a altui tren in jurul orei 12:25…

- Un accident a avut loc in aceasta dupa-masa la intersectia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Doua masini au intrat in coliziune dupa ce unul dintre soferi a ignorat noua regula impusa in intersectie. De mai bine de o saptamana, potrivit unei restricții impuse de Primaria Timisoara, este…

- Un accident violent, in care au fost implicate trei autotrenuri, a avut loc astazi, pe soseaua de centura a Lugojului. Din fericire, in mijloacele de transport se aflau doar soferii, care au scapat cu bine, desi forta impactului a fost evidenta in pagubele materiale create. Unul dintre conducatorii…

- Un accident grav, soldat cu patru victime, a avut loc, joi, pe E85, in localitatea Sindrilita. Una dintre victime, un barbat, a fost transportat cu un elicopter SMURD , celelalte fiind preluate de echipaje. Potrivit ISU Ilfov, in accident au fost implicate doua autoturisme si un microbuz, ca urmare…

- Patru masini s-au ciocnit, marti dimineata, pe Drumul National 1, la iesirea din Capitala catre Ploiesti, fara a se inregistra victime. Traficul in zona este ingreunat, iar politistii anunta ca se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa.

- O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a fost ranit.

- Seful Serviciului Comunicatii si Informatica de la Inspectoratul Judetean de Politie din Brasov, comisarul sef Ion-Cristin Gojnea, a fost implicat in accidentul de joi seara la Brasov, in urma caruia sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Cinci persoane au fost implicate sambata dupa-amiaza intr-un accident pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu un drum județean ce duce spre localitatea Cerneți. Accidentul a avut loc sambata, 20 ianuarie, pe centura ocolitoare a Severinului la intersecția cu DJ 607A…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 67, intre Barsești și Lelești. Un autoturism condus de un barbat de 49 ani, din comuna Lelești, nu a adaptat viteza la condițiile de drum si intr-o curba a patruns pe contrasens, intrand &ic...

- Au fost clipe de coșmar, ieri, in comuna Hurezani. Cinci barbați au fost raniți și opt mașini au fost distruse, dupa o explozie urmata de incendiu la o teava de gaze a OMV Petrom. Cateva ore, pompierii au infruntat flacarile inalte de cațiva metri, care amenințau sa se extinda. ”Cinci…

- In urma analizei lunare a activitații SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj și a Stației de Pompieri Buziaș a fost propus realizarea unui program pilot, conform caruia personalul paramedical care incadreaza autosanitarele SMURD vor participa, zilnic, in intervalul orar 10:00 – 14:00,…

- Cinci victime in urma incendiului puternic de la Hurezani, din aceasta dimineața, dupa ce o conducta ce aparține Petrom a explodat, toți cei cinci fiind angajați ai societații Transgaz. Opt mașini au ars complet, conform celor mai recente informații. Doi dintre salariați au fost transportați la spital,…

- Accident grav la Timișoara in aceasta dupa amiaza! Doua mașini s-au ciocnit violent, iar patru persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Take Ionescu, mai exact la Badea Carțan. Un șofer a trecut pe culoare roșie a semaforului și a izbit in…

- Accident cu victime incarcerate pe strada Victoriei, intre Bebe Lutaru și peco. Se pare ca ar fi implicate 3 mașini. Exista doua victime pana in acest moment, din primele informatii. Articolul GALERIE FOTO: TREI MAȘINI implicate intr-un GRAV ACCIDENT, la Bebe Luțaru, ACUM! apare prima data in GorjDomino…

- Doua infracțiuni dintr-o lovitura pentru un barbat de 49 de ani. El este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiști ca șofa intr-o localitate din județul Timiș, fara a avea permis de conducere, un autoturism care avea montate placuțe cu numere de inmatriculare false.

- Un accident mortal s-a produs luni seara intre localitațile Miercurea Ciuc și Vlahița, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt vehicul. O femei a murit și alte cinci persoane au fost ranite in urma coliziunii.

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s-a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita.Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae Nica, a precizat…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Livezile, judetul Timis, este cercetat de politistii gorjeni sub acuzatia de furt calificat, dupa ce a sustras o masina din Motru. Politisti din Motru au fost sesizati duminica de un localnic, de ...

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat, fara a se inregistra victime printre pasageri, au anuntat companiile aviatice si aeroportul, informeaza sambata AFP.

- Cinci persoane au fost ranite, marti seara, la Slobozia, intr-un accident rutier provocat de un sofer care nu a respectat regulile de circulatie. Conform politistilor, incidentul s-a petrecut pe 2 ianuarie, la ora 19.00

- Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Teleorman, accidentul s-a produs pe un drum din localitatea…

- O familie din Timiș a ramas fara bucatarie, la inceput de an. Aceasta a luat foc, spun pompierii, cel mai probabil din cauza amplasarii unor substanțe și obiecte combustibile langa sistemele de incalzire. ISU Timiș a intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma, un ofițer și 11 subofițeri…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putine momente, pe centura ocolitoare a orasului Targu Jiu. Doua masini au fost implicate, incidentul avand loc pe str. Hidrocentralei, dincolo de baraj spre Artego. Revenim cu detalii. Articolul Accident pe CENTURA! Doua masini IMPLICATE! apare prima data in…

- Cinci persoane au fost ranite, marti, dupa ce patru masini s-au ciocnit pe Centura ocolitoare a orasului Avrig, judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind blocat mai bine de o ora. Ranitii - trei femei si doi barbati - au fost transportati la spital, fiind constienti.

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 10.00 pe raza localitații Sincel, soldat cu doua victime incarcerate. Garda Blaj a intervenit marți, in jurul orei 10.00, la un accident rutier petrecut in localitatea Sincel. Din primele informații in evenimentul rutier a fost implicat un autovehicul.…

- Polițiștii din județele Timiș și Caraș-Severin au facut, ieri, șapte percheziții intr-un dosar de contrabanda, aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin, au fost realizate patru percheziții…