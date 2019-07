Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, in accidentul care a avut loc in localitatea Comlosu Mic au fost implicate un autocar care transporta 30 de persoane, un microbuz cu 6 persoane si un autoturism cu 4 persoane. "In urma impactului, 5 persoane din autoturism si…

- Accidentul s-a produs miercuri dimineata, putin dupa ora 4.00, la un pasaj peste calea ferata din localitatea Lovrin, judetul Timis. Potrivit reprezentantilor ISU Timis, in accident au fost implicate un microbuz in care se aflau sapte persoane si trenul regio 16142, in care nu erau calatori. In urma…

- Un autocar care transporta 40 de persoane s-a rasturnat brusc, lovind mai multe masini, duminica seara in sud-estul Braziliei, accidentul soldandu-se cu moartea a cel putin 17 oameni, transmite AFP, citand pompieri si presa locala, informeaza Agerpres.Citește și: Arborele care simbolizeaza…

- Accident grav seara trecuta pe centura Lugojului. Șoferul unui tir nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat și a lovit o mașina, care a fost proiectata intr-un șanț. Autoturismul a fost strivit și doar norocul a facut ca nici șoferul și nici pasagerul sa nu iși piarda viața. Starea șoferului,…