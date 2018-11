Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Curcani din judetul Calarasi. Din primele informatii o masina in care se aflau doi barbati a plonjat intr un canal adanc de aproxiumativ un metru. Pompierii ISU Calarasi au fost solicitati sa intervina pentru scoaterea victimelor…

- Accident groaznic . Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod.foto Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod. Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului,…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt parapetii si gardul de protectie si a zburat de pe podul din Micalaca - ce duce dinspre Polivalenta spre Podgoria. Potrivit primelor informatii, mai multe masini ar fi fost avariate. La fata locului au ajuns mai multe ambulante,…

- Accident groaznic petrecut, marti, in Timis. O masina a fost izbita de un tren la Lugoj, pe drumul Honoriciului. Soferul nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata si a fost surprins de o garnitura care se apropia cu viteza. Trenul a lovit in plin autoturismul in care se aflau patru oameni.…

- Soferul nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata si a fost surprins de o garnitura care se apropia cu viteza. Trenul a lovit in plin autoturismul in care se aflau patru oameni. Accident grav pe DN1, soldat cu doi morti si un ranit. Circulatia este deviata Impactul a…

- Accident grav in Bistrita-Nasaud. O femeie, mama a 9 copii, a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina. In autoturism se aflau trei dintre copiii ei a murit. Unul dintre aceștia, un copil de 13 ani,este transportat cu elicopterul SMURD la Targu Mures. Tragedia a avut loc in aceasta dimineata, in jurul…

- Impactul a avut loc aseara la intersecția bulevardului Dacia cu strada Bacioii Noi. La fața locului a fost nevoie de intervenția a patru ambulanțe. Mașina în care se afla adolescentul, era condusa de tatal sau. Cei doi se îndreptau spre satul Bacioi. "Veneam…

- Miercuri, 22 august 2018, un barbat de 31 de ani, din Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism pe un drum de pamant, intre localitațile Bucerdea Granoasa și Panca (DC 20), a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat in coliziune cu un taluz de pamant, dupa care s-a rasturnat in…