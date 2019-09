Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și alte patru au fost ranite, joi seara, intr-un accident rutier produs in județul Suceava pe DN 17, la iesirea din localitatea Stroiesti spre Ilisesti. Doua mașini au fost implicate accidentul in care doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața. La fata locului au intervenit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, pe DN7Ramnicu Valcea ndash;Sibiu, la kilometrul 187 200 de metri localitatea Calimanesti a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism si un autocamion. In urma evenimentului doua persoane…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Covasna pe DN12, Miercurea Ciuc –Sfantu Gheorghe, la kilometrul 15, pe un segment de drum in curba, un autoturism a patruns pe contrasens, unde a intrat in impact cu un alt autoturism. Conform reprezentanților…

- O femeie de 55 ani si doua minore, ambele de opt ani, au ajuns, miercuri, la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 24D intre localitatile Galati si Cuca, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Dan Ionascu. Potrivit acestuia, ISU Galati a intervenit cu o autospeciala de descarcerare…

- O persoane a murit, luni dimineața pe Autostrada A2 dupa ce mașina in care se afla a explodat și apoi a ars. Un alt accident s-a produs in dreptul localitații Fundulea, traficul spre mare fiind redirecționat. Centrul infotrafic al Poliției Romane anunța ca luni dimineața, pe sensul catre litoral al…

- “'Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe sectia de cale ferata 401, la kilometrul feroviar 33+405 metri, în zona localitatii Nepos (judetul Bistrita-Nasaud), la o trecere la nivel cu calea ferata, a avut loc un accident feroviar: un…

- Trei copii si doi adulti au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau si care nu era semnalizata a fost lovita din spate de un autoturism, pe DN 14, in judetul Sibiu. Traficul este blocat complet intre localitatile Hoghilag si Valchid, anunța news.ro.Vezi și: Nebunie in Justiție!…

- Accident teribil in localitatea Medgidia, vineri seara, provocat de un adolescent de 16 ani. Fara permis, desigur, la aceasta varsta, baiatul a condus cu viteza și a intrat in plin intr-un grup de pietoni de pe trotuar. O femeie a murit, iar alte 4 persoane au fost ranite.