Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie cumplita a avut loc in aceasta dimineața, la Mogoșoaia. O persoana a murit pe loc, dupa ce a fost lovit din plin de o mașina. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, un pieton care a traversat neregulamentar un drum a fost lovit de o masina, decedand pe…

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- Un accident teribil a avut loc azi dimineața intre Galați și Braila (DN 22 B), fiind implicate un autoturism particular și un microbuz de calatori. In microbuz se aflau doar șoferul și un calator. In mașina se afla doar șoferul, a anunțat agerpres.ro . Circulația e intrerupta Circulatia rutiera in…

- Un motociclist a murit în urma unui accident de circulație produs duminica, 14 octombrie, pe DN 1C, între Dej și Baia Mare, ae raza comunei Câțcau. Conform primelor cercetari, motociclistul circula pe direcția Dej - Baia Mare și într o curba…

- Tragedia a avut loc pe Calea Dezmirului din Cluj-Napoca. Baiatul aflat la volan a pierdut controlul autoturismului și a ajuns pe trotuar, unde a intrat in plin in mulțime. Un tanar de 27 de ani a murit pe loc, iar altul de 47 de ani a fost transportat la spital cu rani grave. Ambele victime…

- Au aparut primele detalii legate de accidentul produs in urma cu cateva ore in Vaslui. O persoana este in coma, trei au suferit rani grave si una a fost accidentata usor. Soferul vinovat de producerea accidentului a refuzat testarea cu aparatul alcooltest. Masina in care se aflau s-a rasturnat si a…

- Imagini cutremuratoare accident cumplit :Un copil de cinci ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de o masina. Fiul soferitei vinovate si-a pierdut viata in acelasi loc Un copil in varsta de cinci ani care se juca sub supravegherea mamei a murit dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism. Politistii…

- Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe DN 11 A, in judetul Vrancea. Un tanar de 27 de ani din municipiul Adjud conducea catre Onesti cand la un moment dat in mijlocul soselei, a iesit un cal nesupravegheat. Soferul nu a putut evita impactul. In urma coliziunii frontale cu animalul care…