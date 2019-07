Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc in Sinaia, duminica dupa amiaza, iar traficul se desfașoara cu greutate, pe ambele sensuri de mers. Doua persoane au fost transportate la spital, iar polițiștii aflați la fața locului dirijeaza circulația pe cate un sens, alternativ. In accident au fost implicate doua masini,…

- Accident mortal in localitatea Morteni din județul Dambovița! Un biciclist a murit dupa ce a fost acroșat de un autoturism in trafic. In urma testarii cu aparatul etilotest, șoferul autoturismului a...

- Un tanar de 18 ani, din comuna Albeni, a fost grav ranit, marți seara, intr-un accident rutier. Pietonul a fost spulberat de o masina condusa de o femeie de 35 de ani. Politistii au deschis pe numele soferiței un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. “Politistii…

- Un grav accident a avut loc, in aceasta dimineata, in judetul Timis.Elene Megherea, purtatorul de cuvant al ISU Timis, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "la ora 04:22, pe raza localitatii Lovrin pasaj cale ferata ndash; a fost inregistrata o solicitare pentru asigurare masuri prevenire stingere…

- Accident grav petrecut in aceasta dimineața pe Autostrada Soarelui! Un șofer a patruns cu viteza intr-o benzinarie și a lovit un copil. Pompierii SMURD au intervenit de urgența cu un elicopter pentru transportul minorului la spital.

- Un barbat de 36 de ani și-a pierdut viața dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost pur și simplu spulberat de un tren. Acesta se pare ca nu a fost suficient de atent la volan, din cauza telefonului mobil și nu a vazut trenul care se apropia.

- O persoana a ajuns la spital in urma unui accident grav, produs miercuri, pe DN 71 Targoviste - Sinaia, in dreptul localitatii Priboiu. Doua masini s-au ciocnit dupa ce soferul a adormit la volan.

- Un accident rutier mortal s-a produs, miercuri dimineața pe DN1, la Borod, in județul Buhor. In urma impactului dintre un TIR și doua autoturisme, ... The post FOTO/ Accident mortal pe DN1: O persoana și-a pierdut viața și alte patru au fost ranite dupa ce un TIR a spulberat doua autoturisme appeared…