Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite luni, intr un accident rutier produs pe DN 14, la intrare in localitatea Saros pe Tarnave, unde traficul este blocat total, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, Elena Welter, a transmis Agerpres.roPotrivit sursei citate, un sofer…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, luni dimineata, dupa ce s-au ciocnit cu masinile, înainte de intrarea în localitatea Racaciuni, judetul Bacau. Potrivit primelor informatii, soferul uneia dintre masini ar fi adormit la volan.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, luni dimineata, dupa ce s-au ciocnit cu masinile, inainte de intrarea in localitatea Racaciuni, judetul Bacau. Potrivit primelor informatii, soferul uneia dintre masini ar fi adormit la volan.

- Centrul Infontrafic anunta ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, in localitatea Cainenii Mari, judetul Valcea, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma coliziunii produse pe fondul adormirii la volan si al patrunderii pe contrasens, a…

- O fetita de noua ani a murit si alta este ranita grav, dupa ce au fost spulberate, marti, pe Drumul National 14, in localitatea Saros pe Tarnave, din judetul Sibiu. Politistii au stabilit ca fetele traversau neregulamentar.

- O fetita de 9 ani a murit si alta este ranita grav, dupa ce au fost spulberate, marti, pe Drumul National 14, in localitatea Saros pe Tarnave, din judetul Sibiu. Politistii au stabilit ca fetele traversau neregulamentar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șoferul unei mașini și doi pasageri au fost transportați la spital, in aceasta dimineața, dupa ce persoana care conducea mașina pe Autostrada A1, intre Sebeș și Sibiu, ar fi adormit la volan și a intrat in coliziune cu glisiera mediana. Potrivit Poliției Sibiu, accidentul s-a produs in zona Șelimbar,…

- Un barbat și-a pierdut viața, miercuri seara, in urma unui accident de circulație ce a avut loc pe DN13, localitatea Albești. Șoferul unui autoturism Dacia Logan inmatriculat in Alba, care circula dinspre Brașov spre Sighișoara (dubla cetațenie romano-americana), a adormit la volan și a patruns pe sens…