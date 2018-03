Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, dupa ce trei autobuze s-au ciocnit pe o strada din municipiul Satu Mare, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Cadina Tinca."Un barbat…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Politistii rutieri cerceteaza trei persoane care au condus ieri autovehicule pe drumurile publice desi nu detin permise de conducere. Una dintre ele a fost implicata in producerea unui accident de circulatie pe raza municipiului Baia Mare. Ieri, 12 martie, un tanar de 18 ani din Baia Mare s-a prezentat…

- O femeie din comuna Pogana a fost ucisa sambata de concubinul sau, barbatul aplicandu-i acesteia mai multe lovituri cu toporul in zona capului, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Cei doi parteneri, care aveau impreuna doi copii, se certau frecvent, potrivit anchetatorilor, iar…

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges…

- Ieri, 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, ce este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de lovire, amenintare si tulburarea…

- Politistii postului comunal Cupseni au impartit ajutoare sub forma de imbracaminte si jucarii unor familii sarace din localitate, gest caritabil primit cu mare bucurie, a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Florina Metes."A…

- O mașina de poliție s-a rasturnat intr-un șant in Satu Mare, dupa ce politistul de la volan nu a adaptat viteza la conditiile de drum. O autospeciala Dacia Logan a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare aflata in misiune s-a rasturnat, miercuri, intr-un sant din localitatea Sarauad, din…

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- Sambata dimineața, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie 2018, politistii…

- Ieri, 20 februarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 38 de ani, din comuna Metes, ce este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului. Acesta a fost…

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- Ieri, 18 februarie 2018, in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe raza localitații Calnic, a avut loc o altercație, iar o persoana a fost ranita cu un cuțit in zona abdominala. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, iar in urma investigatiilor…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica seara, pe DN 7, in localitatea Santuhalm, fiind implicate doua masini. Soferul unui autoturism a patruns pe contrasens, din cauze care nu au fost inca stabilite, si s-a izbit frontal de o alta masina care circula din sens opus, la volanul careia se afla…

- „In data de 18.02 ac, in jurul orei 20.40, un barbat in varsta de 44 de ani, din Hateg, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, din direcția Deva spre Simeria, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu autoturismul condus de un barbat care conducea regulamentat un autoturism inmatriculat…

- Un barbat a fost gasit decedat, duminica, pe marginea unui drum din judetul Botosani, el murind cel mai probabil din cauza frigului. Politistii au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar necropsia urmeaza sa afle care a fost cauza decesului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Soferul autoturismului a incercat sa evite masina din fata sa, care a franat brusc, si a intrat intr-un camion militar. In urma impactului, șoferul autoturismului și pasagera din dreapta au fost raniți și au fost transportați la Spitalul din Piatra Neamț, potrivit ziarpiatraneamt.ro. Niciunul…

- La data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, nu a pastrat o distanța suficienta…

- Astazi, 13 februarie 2018, la ora 00.26, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre S.I., de 38 de ani, din localitatea Bascov, județul Arges, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in fața unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei, din municipiul Alba Iulia, a fost agresat fizic de…

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, in orasul Murgeni, la persoane banuite ca ar fi inselat mai multe companii, de la care ar fi achizitionat, cu documente false, telefoane si laptopuri, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, scrie AGERPRES.Citeste si: Atentie,…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Ieri, 31 ianuarie 2018, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Alexandru Sahia. Politistii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce incerca…

- Ieri, 24 ianuarie 2018, in jurul orei 17.45, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DN 1, intre localitatile Cut si Cunta si soldat cu pagube materiale. Un barbat de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si s-a…

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- AUTOTURISM DAT IN URMARIRE DE AUTORITAȚILE DIN GERMANIA, GASIT DE POLIȚIȘTII VRANCENI Polițiștii din Vrancea au depistat un autoturism, care era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, dupa ce ar fi fost sustras. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data…

- Un barbat în vârsta de 45 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost calcat de tramvai, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Evenimentul s-a petrecut pe Soseaua Viilor din Capitala.

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Un barbat din Odoreu, Satu Mare, a bagat groaza în familia sa dupa ce a amenințat ca se sinucide, iar apoi a plecat de acasa. Totul s-a întâmplat joi (4 ianuarie) seara, scrie satmeareanul.net.

- Pompierii au reusit sa elibereze capul sondei in flacari din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, asteptand o solutie din partea specialistilor pentru captarea gazelor, care continua sa iasa din pamant, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- În urma cu puțin timp, pe Bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța a avut loc un accident rutier. În evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un autobuz care circula pe linia 101. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- In aceasta dimineața (ieri dimineața-n.r.), sub coordonarea Serviciului Investigarea Criminalitații Eonomice, politistii vranceni au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza județului Vrancea si o perchezitie domiciliara in municipiul Barlad, județul Vaslui, la locuintele mai multor persoane banuite…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…

- Un barbat de 50 de ani a fost retinut luni de politisti, pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda cu tigari, in urma mai multor perchezitii domiciliare efectuate in trei sate ce apartin de comuna timiseana Belint, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul…

- Un grav acident de circulație s-a produs in jurul orei 11.00 pe drumul comunal 81, pe raza satului Rușavaț, comuna Viperești. Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un stalp apoi gardul unui imobil. Polițiștii au inceput o ancheta…

- Ieri, 16 decembrie 2017, in jurul orei 23.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in tim ce actionau pe DJ107H, pe raza comunei Cricau, au oprit un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, circulatia pe DN11 E574 Brasov ndash; Targu Secuiesc este oprita pe ambele sensuri la km 6, intre Brasov si Harman.Cinci persoane, dintre care doi…

- Accident rutier produs in aceasta dimineata pe DN 2 E85. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 49 ani din Padina, a fost lovit din spate de un autoturism condus de un barbat de 59 ani din Prahova, iar acesta a fost lovit din spate de o autoutilitara condusa de un barbat de 57 ani din…

- Politia a retinut, joi seara, patru barbati in cazul celor doua minore violate, miercuri, pe un camp din apropiere de localitatea braileana Stancuta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. 'Politistii din cadrul…

- Politistii din Hunedoara au recuperat 4 monede antice, susceptibil a face parte din patrimoniul cultural national, in urma cercetarilor intr-un dosar penal aflat in instrumentarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. In urma unei actiuni ce a avut loc pe raza mai multor judete, politistii…