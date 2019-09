Accident grav în Sălaj. A intervenit elicopterul SMURD Autoritațile au fost alertate prin sistemul de urgența 112 cu privire la producerea unui grav accident de circulație produs in localitatea Garbou din județul Salaj. In accidentul produs intre o motocicleta și un autoturism au fost implicate cinci persoane, dar numai una singura a fost ranita grav. Medicii de pe un echipaj SMURD au acordat primul ajutor, iar mai apoi victima a fost preluata de catre elicopterul SMURD. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile pentru stabilirea vinovației. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

