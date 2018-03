Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, intre care trei copii, au fot ranite intr-un accident produs, sambata dupa-amiaza, in zona de nord a municipiului Ploiesti, toate cele sase victime fiind preluate de ambulante si duse la spital. Potrivit Politiei Prahova, accidentul a avut loc pe soseaua de centura a municipiuului Ploiesti…

- Cel putin opt persoane au fost ranite vineri intr-un accident provocat de un teleschi devenit incontrolabil in statiunea georgiana Gudauri, au anuntat autoritatile locale. Scaunele teleschiului au inceput s?...

- Cinci persoane au fost ranite, vineri dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, pe raza localitatii Ciceu Mihaiesti din judetul Bistrita-Nasaud, printre victime aflandu-se si doi copii,...

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Accident deosebit de grav in Petroșani, doua masini s-au ciocnit violent. Sapte oameni, printre care si un copil de numai 5 ani, au fost grav raniti si transportati la spital. Unul dintre cei doi soferi, un barbat de 49 de ani, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens unde s-a…

- Update: Una dintre femeile grav ranite in accident a murit la spital. Aceasta avea doar 24 de ani și se afla la volan cand s-a intamplat totul. Pe scaunul din dreapta era mama ei, cea de-a doua femeie care a fost dusa la același spital și care este in continuare in coma. Medicii sunt rezervați…

- Sase persoane, intre care trei copii au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens. Potrivit...

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna, victimele fiind transportate la spital cu diverse traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, doua autoturisme…

- Accident grav intr-o benzinarie din Vaslui, in urma coliziunii a doua mașini, una dintre acestea rasturnandu-se dupa impact la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. Trei persoane aflate in cele doua autoturisme au fost ranite,Pentru persoana incarcerata, unul dintre șoferii…

- Cel putin 16 persoane au suferit rani usoare, in urma unui accident generat de rafalele puternice de vant inregistrate la Gangneung, unul dintre siturile Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, din Coreea de Sud, informeaza agentia EFE. Ranitii au fost transportati la un…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime și importante pagube materiale, s-a produs ieri, in jurul orei 13:40, pe DN17, in apropiere de pasarela de la Beclean. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani din comuna Apahida, in timp ce se deplasa…

- In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind neacordarea de prioritate, scrie Mediafax. Impactul s-a produs pe liniile de tramvai. Politia Rutiera a luat legatura cu RATB pentru a gestiona situatia tramvaielor.

- Patru soferi au fost implicati intr-un incident rutier petrecut in urma cu putin timp in zona de Nord a Bucurestiului. Masinile in care erau au fost destul de avariate in urma impactului puternic, care a avut loc pe DN1, la iesirea din Capitala, pe sensul de mers spre Ploiesti. A

- Un tanar originar din Campina a fost reținut, duminica, de polițiști, și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a provocat un accident in Capitala, ranind mai multe persoane. Acesta s-ar fi aflat sub influența drogurilor, la momentul respectiv, iar soția susține…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Un barbat de 58 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul care circula regulamentar. O pasagera din primul autoturism a intrat in stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai reusit sa o resusciteze.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Trei persoane au fost ranite grav, azi-noapte, dupa ce mașinile in care se aflau s-au izbit frontal. Una dintre victime este in coma. Accidentul s-a produs pe o șosea circulata din Capitala, marcata de polițiști ca punct negru.

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Cadrele medicale si specialistii in descarcetare au fost chemati sa intervina de urgenta, marti dimineata, la locul unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. Din datele facute publice de catre reprezentantii Centrului Infotrafic, coliziunea s-a produs in Valea Plopii, o localitate prahoveana…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- Trei persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut pe Valea Oltului, pe raza localitatii valcene Brezoi. Cieculatia rutiera este blocata pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu. Potrivit IPJ Valcea, la fata locului s-au deplasat ...

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda.

- Sapte persoane ranite, din care doi copii, au fost preluate de ambulante si transportate joi seara la spitalele din municipiul Sibiu, ca urmare a unui accident rutier care a blocat soseaua spre statiunea Paltinis, a anuntat Ramona Nistor, purtator de cuvânt al ISU Sibiu.

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre...

- Ziua de Craciun a venit cu un necaz pentru doi barbați, implicați intr-un accident de circulație in zona Hotelului Dracula. Doi copii aflați in una din cele doua mașini au fost și ei raniți.

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- Trei persoane au fost ranite grav intr un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia, traficul rutier desfasurandu se pe un singur sens.Potrivit primelor date, in microbuz se aflau noua persoane.…

- Accident rutier foarte grav, marti dimineata, in judetul Dolj.A Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan, insa din nefericire, doua dintre ele au decedat.

- Trei persoane au fost ranite in urma cu cateva minute intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan. Potrivit ISU Dolj, in accident au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal. La fata locului intervine Sectia Segarcea cu un echipaj ...

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Doua persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut in judetul Olt, in eveniment fiind implicate patru autoturisme in care se aflau noua persoane. Victimele au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale. De asemenea, o femeie a facut atac de panica, dar a refuzat transportul…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…