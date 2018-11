Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 62 de ani a ajuns la spital, joi, in urma unui accident produs in municipiul Sibiu, dupa ce soferul unei autospeciale de Politie, politist in cadrul SAS, nu a pastrat distanta regulamentara si a lovit o autoutilitara, proiectand-o intr-un autoturism.

- Un barbat in varsta de circa 60 de ani, neidentificat inca, a murit joi seara dupa ce a fost lovit de locomotiva unui tren de calatori, in apropierea localitatii Tisa, traficul feroviar in zona fiind blocat, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Maramures,…

- Accident șocant in Olt! Un barbat a murit si o femeie a fost grav ranita in urma, miercuri dupa-amiaza (31 octombrie), in judetul Olt. In accident au fost implicate un autocamion si un autoturism. In mașina care s-a izbit de un autocamion se alfau trei persoane. La sosirea echipajelor, pasagerul aflat…

- Un barbat a murit pe loc in urma unui accident petrecut intre localitatile Caracal si Dobrosloveni. De asemenea, o femeie scoasa cu dificultate dintre fiarele masinii in stare grava, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion.

- O șoferița aflata sub influenta alcoolului a acroșat o femeie aflata pe trecerea de pietoni. Inspectoratul de Politie Judetean Alba reamintește faptul ca sofatul si alcoolul sunt incompatibile si le recomanda conducatorilor auto sa nu urce la volan dupa ce au consumat alcool. Miercuri, 24 octombrie…

- Tragedie in Grecia! Cel putin 11 persoane au murit dupa ce o autoutilitara s-a lovit cu un camion, sambata (13 octombrie). Accidentul a avut loc pe soseaua care face legatura intre orasele Kavala si Salonic, in nordul țarii. O autoutilitara care probabil transporta imigranti extracomunitari veniti din…

- Un barbat a murit și alte patru persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, in urma impactului frontal intre doua mașini, in comuna Batrani, din județul Prahova. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca șoferul uneia dintre mașinile implicate in accident a murit.…

- Traficul rutier se desfasoara luni dupa amiaza pe un singur sens de mers pe DN 13 Brasov Sighisoara, in urma unui accident petrecut intre localitatile brasovene Bunesti Fiser, intre un autoturism si o autoutilitara, potrivit Centrului Infotrafic. 39; 39;O persoana a fost declarata decedata, soferita…