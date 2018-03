Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetațeni români au murit, iar alți trei au fost raniți în Olanda, dupa ce microbuzul în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de intervenție citate de presa olandeza. Microbuzul în care se aflau românii s-a lovit frontal…

- Doi tineri au fost raniti intr-un accident duminica seara, la Sardanesti, judetul Gorj. Masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat, dupa ce a lovit un cap de pod. „Din primele cercetari efectuate de politisti l...

- Accident rutier in centrul capitalei Ucrainei, Kiev. Aproximativ 30 de oameni au fost raniti usor dupa ce un camion s-a ciocnit violent cu un alt camion. Toate victime au primit ajutor medical la fata locului.In urma impactului, tirul s-a rasturnat, iar tramvaiul a deraiat de pe sine.

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele cercetari…

- Doi tineri de 26 și 32 de ani au scapat cu viața, ca prin urechile acului, dupa ce microbuzul cu care circulau s-a izbit de doi stalpi de electricitate și s-a oprit in al treilea, pe care l-a și retezat, iar o conducta de gaze a fost fisurata in impact. Vorbim de un accident rutier petrecut noaptea…

- Un barbat de 68 de ani a murit joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un auto-camion. Acesta participase noaptea trecuta la priveghiul unui tanar din aceeasi localitate, care a murit in urma cu cateva zile tot intr-un accident rutier. Victima era si bunicul unuia dintre pasagerii din autoturismul in…

- Un moldovean a murit in Italia, in urma unui tragic accident care a avut loc in orașul Trivignano. Barbatul, in varsta de 42 de ani, a decedat in urma ciocnirii unui autobuz de linie cu un camion.Victima se afla la volanul unuia dintre vehicule.

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Nicolae Bivolaru, un tânar fotbalist, de doar 19 ani, a murit intr-un cumplit accident petrecut în weekend, în Gorj. Era fundas central la AS Stiinta Godinesti, din Liga a V-a, din Gorj.

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr-un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, afirma surse citate de presa italiana.

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. "La fata locului au fost directionate doua autospeciale pentru stingere, o autospeciala pentru descarcerare grea, doua ambulante SMURD si doua ambulante SAJ", a precizat sursa citata.

- Lumea fotbalului este in doliu! Clubul sud-african Polokwane City a anunțat decesul fundașului Mogau Tshehla intr-un accident rutier, scrie SpyNews.ro. Jucatorul avea doar 26 de ani era considerat o mare speranta de catre sefii gruparii din Africa de Sud. Mogau Tshehla era legitimat…

- Din cauza conditiilor meteo deoasebite, in aceasta dimineata un camion incarcat cu oua a lovit un cap de pod si s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut pe DN 65, de la Pitesti catre Slatina, in giratoriul de la Baumax din Albota. Din fericire, soferul nu a patit nimic. El a declarat ca ceata foarte deasa…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Actorul britanic John Mahoney, care l-a interpretat pe Martin Crane in sitcomul "Frasier", a murit la varsta de 77 de ani, anunta BBC. El a murit duminica intr-un azil din Chicago. Mahoney a avut o remarcabila cariera in teatru, castigand un premiu Tony, si a avut mai multe aparitii in filme de televiziune.Citește…

- Accident rutier grav pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Doi oameni au murit, iar inca trei au fost raniți, dupa ce cele doua mașini in care se aflau s-au ciocnit frontal. In urma loviturii, alte trei automobile au fost avariate.

- Perchezitii la Cluj la persoane suspectate de proxenetism in Olanda 11 perchezitii efectuate in Constanta si Cluj pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni de proxenetism. 5 persoane au fost retinute. Actiunea a vizat destructurarea unui grup infractional…

- Un echipaj medical SMURD de la Dej a intervenit luni dupa-amiaza la fabrica Sortilemn din Gherla, in urma producerii unui accident de munca. Din primele informații, in jurul orei 14, cațiva muncitori care lucrau la inalțime pentru inlocuirea unui geam la o macara s-au ranit, dupa ce sistemul de prindere…

- Cel mai bogat om de afaceri din Suedia, cu o avere estimata recent de presa suedeza la 65 de miliarde de euro, a murit. Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, a murit la varsta de 91 de ani, dupa o lupta scurta cu o boala grea. Anunțul a fost facut public de compania magnatului. Reprezentanții companiei…

- Salvatorii – cadre medicale, cat si pompieri – precum si politistii au intervenit de urgenta, in numar mare, joi dimineata, la locul unui accident feroviar cu urmari grave. Din primele infirmatii rezulta ca mai multe vagoane alae unui tren de calatori au deraiat, in apropiere de Milano. Conform site-ului…

- Doua persoane au murit, iar alte 100 au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in aceasta dimineata in apropiere de Milano, Italia, potrivit serviciilor de urgența, citate metro.co.uk. Numarul morților ar putea crește, deoarece inca mai sunt oameni ...

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, la kilometrul 14+400 pe raza localitații Pielești. In imapct au fost implicate doua autoturisme, Ford Fiesta si un Matiz. Fordul circula in direcția Balș- Craiova, iar din cauza neadaptarii vitezei la ...

- Potrivit primelor informatii, tragedia s-a produs pe fondul vitezei excesive a masinii care a izbit in plin victimele pe o trecere de pietoni semnalizata corespunzator de pe bulevardul Otelarilor din Galati.

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in Spataresti, judetul Suceava, informeaza romaniatv.net. Potrivit ISU Suceava, o masina inmatriculata in Italia s-a rasturnat, duminica, in afara partii carosabile, pe ...

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Cel puțin 27 de persoane au fost ranite, in vestul Germaniei, dupa ce un vas de croaziera elvețian, care naviga pe fluviul Rin, s-a lovit de pilonul unui pod, relateaza DPA. Vasul de croaziera „Swiss Crystal”, care avea 129 de persoane la bord, se indrepta catre Olanda. In apropiere de orașul german…

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, marti, in urma unui accident provocat de un baiat in varsta de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism desi nu avea permis si era sub influenta alcoolului. El a intrat cu masina intr-un grup de patru persoane, in localitatea Sag din judetul Salaj.

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Noua romani au trait clipe de panica in Spania. Trenul in care se aflau a fost implicat intr-un accident chiar in momentul in care intra in gara. In total, 45 de oameni au fost raniti, iar doi dintre ei sunt in stare critica.

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Patru persoane au fost ranite grav intr-un accident de tren produs in orasul spaniol Alcala de Henares, langa Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa. In urma incidentului feroviar au fost raniți ușor și noua romani.

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…

- Accident tragic in județul Bihor. Doi oameni au murit, iar zece au fost raniți dupa ce trei automobile s-au ciocnit pe o autostrada, in apropierea unei localitați. La fața locului au venit mai multe ambulanțe, echipaje de descarcerare și de poliție.

