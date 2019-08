Accident grav în Mureş. Traficul este întrerupt In urma impactului dintre un camion si trei autoturisme, doua persoane au fost ranite, aparent usor. Circulatia este intrerupta pe ambele sensuri, fiind deviata pe un drum lateral, precizeaza sursa citata. Politistii fac cercetari pentru a stabili modul in care s-a produs accidentul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

