Bilanțul provizoriu este de circa 60 de morți și 300 de disparuți. Numarul accidentelor legate de lacurile de decantare aparute ca urmarea a mineritului crește in continuare in pofida inaspririi masurilor de siguranța cerute de statele lumii. Romania figureaza cu doua incidente in istoria recenta a catastrofelor cauzate de ruperea digurilor lacurilor de decantare.

Barajul Brumadinho este administrat de a treia cea mai mare companie de minerit din lume, Vale, companie care, in istoria recenta, a mai fost responsabila pentru o catastrofa similara, din noiembrie 2015, din orașul Mariana.…