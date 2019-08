Accident grav în miez de noapte: O femeie a intrat într-un cap de pod, pe DN 1 (FOTO) O tanara de 26 de ani a fost ranita, sambata seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod, pe DN 1, in afara localitatii Scoreiu, judetul Sibiu. Victima a fost incarcerata, fiind scoasa de echipajele de pompieri din masina, transmite news.ro. Potrivit IPJ Sibiu, un accident rutiera avut loc, sambata seara, pe DN 1, in afara localitatii Scoreiu. CITEȘTE ȘI: NU ignora aceste simptome! Sunt semnele unora probleme grave la ficat CITEȘTE ȘI: NU ignora aceste simptome! Sunt semnele unora probleme grave la ficat ”O tanara in varsta de 26 de ani, din Avrig, aflata la volanul unui autoturism condus dinspre Brasov, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

