Accident grav în Maramureș. O persoană rănită grav, după ce o mașină s-a răsturnat Accident grav in Maramureș. O persoana ranita grav, dupa ce o mașina s-a rasturnat Primele verificari referitoare la accident au relevat ca un barbat de 64 de ani, din Cavnic, care conducea un autoturism, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila prin dreapta, iar autoturismul s-a rasturnat pe plafon. Conducatorul auto a fost ranit și transportat la spital. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest și nu se afla sub influența alcoolului. Polițiștii continua cercetarile. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul diminetii de marti, 10 septembrie, un sofer in varsta de 64 de ani din Cavnic s-a ales cu rani dupa un accident rutier petrecut in localitatea Sisesti, la iesire spre Danesti. “Primele verificari referitoare la accident au relevat ca un barbat de 64 de ani, din Cavnic, care conducea un autoturism,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe autostrada A1, in apropiere de Sebeș. O persoana ranita dupa ce o autoutilotara s-a rasturnat Un accident rutier a aut loc marți dimineața, in jurul orei 6.30, pe autostrada A1, in apropiere de Sebeș. Garda de Intervenție Sebes intervine cu 1 ASAS si o ambulanța SMURD…

- Polițiștii au intervenit in aceasta dupa-dimineața la un accident de circulație produs in Șomcuta Mare. Primele verificari au relevat ca un barbat de 57 de ani, care a condus un autobuz, a surprins un barbat de 70 de ani, angajat in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni, pe langa bicicleta.…

- Ziarul Unirea UPDATE: ACCIDENT rutier pe raza localitații Sancel. O persoana ranita, dupa ce o mașina s-a rasturnat Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații Sancel, Alba. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului, o persoana este…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata, in jurul orei 15.20, pe drumul județean 107 B, pe raza localitații Galtiu. Potrivit ISU Alba, o persoana a fost ranita ușor dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Alba Iulia…

- Un accident grav a avut loc azi in Maramureș, intre localitațile Berbești și Vadu Izei. O mașina a poliției aflata intr-o urmarire s-a rasturnat. O agenta prezenta in mașina a fost ranita și a ajuns la spital. Autospeciala poliției urmarea un bolid, marca BMW. Intr-o curba periculoasa, șoferul mașinii…

- Pompierii militari, din Borsa au intervenit, in seara de 29 spre 30 iunie, pentru a scoate dintr-o masina, soferul si pasagerul acestuia. Conducatorul a pierdut controlul autoturismului si a plonjat in raul Cisla. La fata locului au fost si doua echipaje de interventii medicale, respectiv SMURD si SAJ…