- Un motociclist beat a lovit o politista care incerca sa-l opreasca intr-un sens giratoriu, amandoi fiind raniți. Potrivit polițiștilor, un barbat de 41 de ani a condus o motocicleta pe DC 86, in localitatea Navodari, dinspre centrul orașului catre stațiunea Mamaia și cand a ajuns la un sens giratoriu…

- Astazi, in jurul orei 03.00, un barbat de 41 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat 0,35 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus o motocicleta pe DC 86, in localitatea Navodari, dinspre centrul orasului catre statiunea Mamaia si cand a ajuns la sensul giratoriu din…

- Un motociclist a fost implicat vineri intr un accident rutier produs pe strada Dezrobirii din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului rutier, una dintre ele este o masina de scoala.La fata locului se afla un echipaj medical dar si politistii. ...

- Astazi, la Constanta dar si in toate institutiile Politiei din tara se va tine un moment de reculegere in memoria politistului Cristian Amariei, decedat duminica, in urma unei misiuni.Politistul se afla in misiune in comuna Izvin din judetul Timis cand a fost impuscat in zona gatului si a pieptului,…

- Miercuri seara, un accident rutier s-a produs in Constanta, dupa ce un barbat de 38 de ani nu a respectat seminificatia indicatorului "Oprire" si a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Victima impactului, un copil de doar trei ani!

- Victima, in varsta de 47 ani, traversa strada printr-un loc nepermis si acum se afla la spital, in stare foarte grava, potrivit stirileprotv.ro. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum 2 persoane incearca sa traverseaze strada.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. Din primele informatii un motociclist si o autoutilitara au fost implicate in accident. Politistii rutieri au deschis o…

- In aceasta dupa-amiaza, un tragic accident rutier a avut loc la Șimand. Un motociclist a plonjat intr-un șanț din marginea șoselei. Conform primelor cercetari, se pare ca este vorba despre un barbat de aproximativ 60 de ani, care a decedat in urma ranilor suferite. Cercetarile continua pentru stabilirea…