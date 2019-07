Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc cu putin timp inainte de miezul noptii de sambata spre duminica, 13 / 14 iulie in statiunea Baile Olanesti din judetul Valcea. In urma coliziunii dintre doua masini, cinci persoane au suferit diverse leziuni.

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost anuntate 16 victime ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt, medicul…

- In data de 30.06.2019, la ora 01.47, ISUJ Podul Inalt Vaslui a fost solicitat prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 despre faptul ca pe Drumul European 581, pe raza localitatii Badeana, jud. Vaslui, a avut loc un accident rutier in care ai fost implicate 3 autoturisme, eveniment…

- Accident rutier grav in Maramureș. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime in urma impactului.Trafic blocat.foto Accident rutier grav in localitatea Craciunesti. Doua autoturisme au fost implicate. 4 victime cu escoriatii si atac de panica. Acționeaza 2 echipaje: EPA si SAJ MM. Interventie…

- In aceasta noapte de Rusalii, in jurul orei 04.15, pe raza comunei Budesti, judetul Valcea, pe DN 7, a avut loc o coliziunea intre doua autoturisme, rezultand doua victime incarcerate.Purtatorul de cuvant al ISU Valcea a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "s a intervenit cu un echipaj SMURD si unul…

- Cinci persoane, dintre care un copil, au ajuns la spital, duminica, in urma unui accident in care au fost implicate doua motociclete si un autoturism, pe raza localitatii sucevene Varfu Dealului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, anunța AGERPRES.Potrivit sursei…

- Ciocnirea unui autobuz care transporta pelerini cu un camion a facut miercuri cel putin 21 de morti si peste 30 de raniti, in statul Veracruz, estul Mexicului, au raportat autoritatile locale, potrivit AFP preluat de agerpres. Responsabilul pe probleme de protectie civila din acest stat, Guadalupe…

- GRAV.,. Duminica, 26 mai, pe raza localitatii Cretesti, in jurul orelor 22,00, s-a petrecut un grav accident de circulatie, soldat cu doua victime, soferul vehiculului, dar si o tanara de 19 ani. Autoturismul care se deplasa pe DE 5818, dinspre Husi spre Crasna s-a izbit in plin de un cap de pod, dupa…