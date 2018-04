Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in judetul Prahova. Doua autoturisme au fost implicate in coliziune, pe drumul national DN 72. Potrivit ISU Prahova, cinci persoane au fost ranite, 3 adulti si 2 copii, iar unul dintre adulti a ramas incarcerat.La fata locului se deplaseaza Descarcerarea, o autospeciala de lucru…

- Doi oameni au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs, noaptea trecuta, in preajma satului Slobozia - Chișcareni, din raionul Sangerei.Cei doi se aflau intr-o caruta si au fost loviti de un TIR.

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe DN 2 E85 in afara municipiului Ramnicu Sarat, catre Vrancea. A avut loc un impact intre trei vehicule, iar la acest moment sensul de mers catre Vrancea este blocat. Potrivit primelor informatii, trei persoane au fost ranite. La fata locului au fost directionate…

- Accident grav pe DN 71, la Ghergani. Un TIR și un autoturism s-au ciocnit pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Șoferul și o persoana care se afla in autoturism au fost transportate la Spitalul din Targoviște. DN71 este blocat, in urma accidentului, circulația fiind deviata pe Slobozia…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca alte trei persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungând la 107. Este vorba despre o femeie de 68 de ani din județul Bihor, o alta de 77 din Arad și un barnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele…

- IMAGINI ACCIDENT SPECTACULOS: Doua persoane din județul Maramureș au fost gasite in stare ușor hipotermica in apele inghețate ale raului Salauța.FOTO Un accident mai puțin obișnuit a avut loc in aceasta dimineața, in Fiad. Un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina in rau. Doua persoane…

- Celalalt cadavru, al barbatului care se deplasa pe șosea, fiind lovit de autovehiculul condus de tanarul de 28 de ani, nu a fost identificat pana la aceasta ora. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca joi seara „in jurul orei 20:00, conducatorul unui autoturism care se deplasa…

- Doua persoane au murit dupa ce, in aceasta dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian citate de Agerpres.ro. Cele…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Doua persoane au fost ranite ușor in aceasta dimineața, pe drumul care duce la Suraia. Potrivit informațiilor primite de la IPJ Vrancea, un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz. Au fost ranite doua persoane din microbuz, respectiv șoferul și un pasager. Ambele victime au fost preluate…

- Alte sase persoane - patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani - au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul Prahova. Conform datelor transmise luni…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Dambovita, intre un microbuz si un autobuz, o persoana diind incarcerata. Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni, la amiaza, pe DJ 106, la iesirea din municipiul Sibiu, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz, in zona...

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, in accident au fost implicate un autoturism, condus de o femeie de 27 de ani, si un microbuz, in care se aflau patru persoane, respectiv soferul si trei pasageri."Pe fondul vitezei neadaptate de catre soferul autoturismului, care…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 , la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism.Traficul este oprit total.Autotrenurile…

- Soferul unui autoturism inmatriculat in București a facut o depașire neregulamentara si a lovit un autoturism Skoda care se deplasa regulamentar din sens opus, precum și un TIR. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- Zeci de persoane au fost implicate in urma cu scurt timp, intr-un accident care a avut loc intre localitațile timișene Variaș și Gelu. Ciocnirea s-a produs pe DJ 692, intre un autoturism și un autocar in care se aflau 40 de persoane. Șoferul in varsta de 70 de ani, aflat la volanul mașinii, a necesitat…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in localitatea argeseana Schitu Golesti. Soferul unei masini a izbit in plin o caruta in care se aflau cinci persoane. Acestea erau din Valea Mare Pravit si au luat ciudata decizie de a pleca in toiul moptii de la Campulung la Pitesti cu…

- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 40 de pasageri si o masina s-a produs, luni seara, pe un drum din judetul Timis, o singura persoana aflata in autoturism fiind ranita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 15.00, in Aiud, aproape de intrarea in municipiu, pe DN1, dinspre Teius. Din primele date, au fost implicate doua masini, un microbuz si un autoturism. Traficul rutier a fost blocat pentru o perioada, insa ulterior circulatia a fost reluata, transmite…

- ISU Sibiu a anunțat ca este vorba de o tamponare intre un autobuz și un tractor. Șoferul de rezerva al autocarului a fost ușor ranit. In autobuz erau 10 pasageri care nu au suferit rani.

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident produs in noaptea de marti spre miercuri, la Sibiu. Se afla intr-o masina alaturi de alti doi tineri, iar soferul a pierdut controlul volanului si s-a oprit in parapetul de pe marginea carosabilului. In noaptea de marti spre miercuri,…

- Accident pe DJ141, pe raza localitații Șeica Mare: Un localnic in varsta de 81 de ani, aflat la volnul unui autoturism, nu a respctat culoarea ROȘU a senaforului și, drept urmare, a patruns pe pasajul de cale ferata. Read More...

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- O femeie a ajuns la spital in aceasta dimineața (sambata), dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Potrivit informațiilor, este vorba de un accident ușor, care s-a produs pe șoseaua de centura a municipiului Focșani, o autoutilitara intrand in coliziune cu un autoturism. …

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Un accident grav s-a petrecut, ieri dimineața, pe Drumul Național 66, in localitatea componenta a orașului Rovinari, Varț. O femeie de 37 de ani, din Hunedoara, a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Tatal acesteia, pasager in autoturism, și-a pierdut viața, in urma evenimentului rutier.…

- Accident pe E85, la intrarea in Focșani, in dreptul benzinariei Socar. Potrivit unor surse, conducatorul unui Volkswagen Sharan, cu numere de Galați, ar fi ieșit din benzinarie pe interzis, fiind acroșat de un autoturism Renault Clio, cu numere de București, care se deplasa pe direcția Focșani…

- Nimeni nu isi explica de ce soferul masinii a patruns pe contrasens si a intrat direct in camionul care mergea in sens invers. Politistii trebuie sa stabileasca asta, insa doar dupa ce il vor audia pe barbatul care era la volanul autoturismului. Din primele informatii se pare ca el ar fi adormit…

- Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și cadrele medicale au intervenit la accidentul feroviar petrecut in aceasta dimineata. Un tren…

- Accident rutier, pe E 85, in Potarnichești. Este vorba despre o coliziune intre un autocar și un autoturism.Din primele informații, se pare ca doua persoane ar fi ranite ușor, ambele din autoturism. Se circula dirijat, iar pe timpul activitații de cercetare la fața locului vor fi restricții temporare.

- Accident rutier, pe E 85, in Potarnichesti. Este vorba despre o coliziune intre un autocar si un autoturism.Din primele informatii, se pare ca doua persoane ar fi ranite usor, ambele din autoturism.

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DN 66, in localitatea Dragutesti, dupa ce un autocar cu muncitori a derapat si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Oamenii ar fi trebuit sa ajunga la cariera din Farcasesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc miercuri dimineața, pe Valea Gugii, din comuna clujeana Cașeiu.Soferul unui autoturism, care circula pe directia Rugasesti – Guga, a derapat, a pierdut controlul volanului si a lovit un podet.La fata locului…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore, informeaza Romania TV. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand…

- La data de 8 ianuarie a.c., in jurul orei 11.20, pe DN 75, la kilometrul 78, pe raza orașului Cimpeni, o tanara de 18 ani, din judetul Botoșani, in timp ce circula pe o bicicleta, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea direcției de mers spre stanga, intrand in coliziune cu un autoturism condus…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Un accident rutier a avut loc joi, pe DN74A, la Carpiniș, comuna Roșia Montana. Un autoturism Seat „a plonjat” peste marginea drumului și s-a oprit pe malul raului. Șoferul unui autoturism marca Seat a avut parte de senzații tari, joi, cand mașina la volanul careia se afla a parasit partea carosabila,…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- Cincisprezece persoane au fost implicate intr-un accident rutier, marti, pe Drumul National 1, intre judetele Sibiu si Brasov, dupa ce patru autoturisme s-au ciocnit in zona orasului Avrig, transmite corespondentul MEDIAFAX.