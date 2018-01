Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Tanara din Roman a plecat in Italia in anul 2005, cand avea 24 de ani. De atunci nu a mai dat niciun semn de viata si nu a mai luat legatura cu familia. Dupa 13 ani mama fetei a depus o plangere la politie. Oamenii legii au demarat cercetari in acest caz si urmeaza sa ceara ajutorul autoritatilor…

- Cincisprezece persoane au fost implicate intr-un accident rutier, marti, pe Drumul National 1, intre judetele Sibiu si Brasov, dupa ce patru autoturisme s-au ciocnit in zona orasului Avrig, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O mașina s-a rasturnat marți seara, pe drumul județean care desparte localitatea Craciunelu de Jos de Blaj, dupa ce s-ar fi izbit de un cap de pod, șoferul acesteia suferind cateva rani superficiale. Din primele informații, in accident a fost implicata o singura mașina, inmatriculata in Cluj. La fața…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta intre localitatile Murtaflar si Siminoc. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta o persoana a fost ranita in accident. ...

- De un adevarat macel a avut parte un cioban, din județul Mureș. Un trem InterRegio care se indrepta spre Budapesta a spulberat o turma de circa o suta de oi. Mioarele nu au avut nicio șansa in fața bolidului de fier.

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Constanta. Un pieton a fost ranit usor in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.La fata locului au intervenit politistii de la Rutiera si cadrele medicale de la SAJ Constanta ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- Un grav accident a avut loc, aseara, chiar in fata postului de Politie din comuna Somova, judetul Tulcea, soldat cu o victima decedata.Soferul a parasit, inexplicabil, locul evenimentului.Potrivit IPJ Tulcea, echipele inspectoratului au declansat, imediat, cercetari specifice la fata locului.In urma…

- Craciun indoliat in familia unui preot din judetul Buzau. Fratele parintelui din comuna Bordusani s-a stins sub privirile rudelor, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier teribil. In urma impactului puternic, fratele preotului Daniel Apostoiu a ramas incarcerat si a suferit rani grave.

- Spania, etapa a 17-a. El Clasico Real Madrid – FC Barcelona, versiunea 2017, derby-ul rundei. Meciul se joaca pe 23 decembrie. Marți, 19 decembrie 22.30 Levante – Leganes 0-0 Miercuri, 20 decembrie 20.30 Getafe – Las Palmas 2-0 VIDEO 22.30 Real Sociedad – Sevilla 3-1 VIDEO Joi, 21 decembrie 20.30 Eibar…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- AJOFM Dambovita anunta ca Portugalia ofera 300 locuri de munca in domeniul agricol - recoltare zmeura, prin intermediul Retelei EURES. Selectia candidatilor se va desfasura in Roman (judetul Neamt) - 17 ianuarie 2018 si Braila (judetul Braila) – 19 ianuarie 2018.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite, dupa ce trei masini s-au ciocnit, in localitatea Lugasu de Jos. Printre raniti se numara si trei copii. La fata locului au au intervenit sase autospeciale ale ISU Crisana, un echipaj SMURD Oradea si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Echipajele…

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- În urma cu puțin timp, în localitatea Nicolae Balcescu un pieton a fost lovit de o mașina! Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar, la locul impactului a ramas numarul de înmatriculare al autovehiculului implicat. O ambulanța a ajuns la locul accidentului, echipajele…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Un pieton a fost ranit grav.Potrivit primelor informatii, soferul autoturismului a fugit de la fata locului. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN15, in localitatea Chetani, judetul Mures, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost intrarea pe contrasens, iar in urma impactului au rezultat doua persoane…

- Un accident mortal s-a produs la Zanesti, judetul Neamt. Un barbat a fost lovit de o masina la volanul careia era un dansator. Mai mult, pasager in autoturism era si Petrisor Ruge, cel care este partenerul de dans al Andreei Balan, jurata de la ”Te cunosc de undeva”.

- Ieri, 3 decembrie 2017, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Campeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce…

- Deputatul a fost operat la Spitalul Floreasca din Capitala, iar medicii au decis sa-i amputeze piciorul drept, la care s-a constata un sidrom de strivire ce ii afectase iremediabil circulatia sangvina.

- Deputatul PSD conducea o motocicleta și a intrat cu ea intr-o mașina parcata, intr-un stalp, dar și intr-o mașina ce se afla in mers. Potrivit sursei citate, barbat este ranit la ambele picioare, este conștient, insa cu politraumatisme.

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul orei 11.00 pe strada Umanitatii din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta.Din primele informatii un pieton a fost ranit. Politistii au deschis o ancheta. ...

- O persoana a murit, duminica seara, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in zona Parcului Industrial Vidrasau din judetul Mures. La aceasta ora, traficul feroviar este blocat, fiind asteptata o alta locomotiva pentru a prelua garnitura, informeaza news.ro.Purtatorul de cuvant…

- Trei oameni - doi soti si copilul acestora, in varsta de patru ani - si-au pierdut viata, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN 59, in localitatea Stamora Germana din judetul Timis, in apropierea frontierei cu Serbia.

- Un accident foarte grav soldat cu decesul a doua persoane din judetul Constanta a avut loc pe DN2, la kilometrul 304, pe raza comunei Saulcesti, judetul Bacau. Din primele investigatii s a stabilit ca, un autoturism condus de un cetatean din Bacau, in varsta de 37 de ani, in timp ce se deplasa catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata pe Autostrada A2, la kilometrul 23 500 de metri, din cauza unui accident rutier care a avut loc pe sensul de mers Constanta Bucuresti.Un autoturism a intrat intr o autoutilitara a lucratorilor…

- Timișoara a ajuns din nou subiect național de discuție din cauza modului alambicat in care a fost marcata intersecția strazilor Republicii și Jiul. Imaginile aeriene au facut deliciul internauților, știrile pe aceasta tema devenit rapid virale. In timp ce mulți au facut mișto de desenele…

- Un om si-a pierdut viata, iar alti doi s-au ales cu rani grave, dupa ce masina in care erau s-a izbit violent de un gard de beton, pe care l-a rupt. In urma impactului inregistrat pe drumul care Timisoara de Sannicolau Mare, autoturismul s-a rasturnat, iar medicii si politistii ajunsi la fata locului…

- Tragedie pe drumul Prenestina bis din Roma in seara zilei de luni, 6 noiembrie 2017. Potrivit rotalianul.com, in jurul orei 18:30, un barbat roman de 43 de ani si a pierdut viata in urma unui grav accident rutier.P.G., cetatean roman in varsta de 43 de ani, se afla la volanul unui automobil Opel Zafira…

- Un tanar de 19 ani și-a pierdut viața in noaptea de luni spre marți, pe drumul care leaga Timișoara de Sannicolau Mare. Mașina in care se afla, condusa de un prieten, s-a izbit de un gard din beton și s-a dat peste cap. Un alt pasager, de 17 ani, a fost proiectat afara din mașina. Șoferul, transmit…

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineata, la iesire din Tariverde pe sensul de mers catre Constanta.Medicul Diana Claudia Tatarici spune ca este vorba despre sase victime printre care si o persoana decedata.Potrivit primelor informatii intr o curba destul de periculoasa doua autoturisme s au…

- Un incendiu la un panou electric a creat panica printre angajații aflați in tura de noapte la o fabrica de piese și accesorii auto din localitatea Ghiroda, de langa Timișoara. Aproape 130 de persoane au fost evacuate, iar pompierii militari au reușit sa stinga flacarile la timp, inainte ca incendiul…

- Un tânar român de 29 de ani a murit pe loc, iar alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 63 de ani, au ajuns in stare grava la spital, dupa un grav accident de circulație produs duminica, pe autostrada A11 Florența-Pisa,

- CS U Craiova - FCSB, meci din etapa a 16-a a Ligii 1, azi, de la ora 20:45, la Turnu Severin Partida e transmisa de Digisport, Look TV, TelekomSport si in format liveblog pe www.prosport.ro Meciul CS U - FCSB se potrivea ca untul cu mierea cu inaugurarea noii arene din Craiova, insa stadionul…

- Un roman de 29 de ani, rezident in localitatea Florenta, Italia a murit astazi intr un grav accident rutier ce a avut loc intre localitatea Sesto Fiorentino si Florenta Nord, in apropierea aeroportului din Peretola.Din primele informatii citate de ziarul Il Tirreno, tanarul care conducea o camioneta…

- Martorii au sunat la 112, iar la fata locului au intervenit pompierii cu o autospeciala cu apa si spuma, dar si un echipaj SMURD. Femeia era, insa, deja decedata la sosirea salvatorilor. Barbatul de 43 de ani s-a ales cu arsuri pe fata si a primit ingrijiri medicale, insa a refuzat transportul…

- Accident tragic, astazi, la Breaza. Un barbat de 36 de ani a murit, iar colegul sau, in varsta de 34 de ani, este grav ranit. Cei doi lucrau la reabilitarea Centrului Cultural din Breaza, instituție aflata in subordinea administrației locale. Erau urcați pe un planșeu și turnau o placa din beton. Planșeul…

- Deputatul PNL Doru Opriscan a fost implicat într-un accident rutier pe DN 13 E60, în afara localitatii Saschiz, dupa ce autoturismul în care se afla a parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe marginea drumului, a declarat miercuri

- Un soarece a fost fotografiat intr-un salon al Maternitatii ”Doctor Dumitru Popescu” din Timisoara, imaginea ajungand pe retelele de socializare. Conducerea unitatii sanitare nu a dorit sa comenteze incidentul, afirmand ca se vor face verificari. Prietena unei paciente a Maternitatii ”Doctor Dumitru…

- Doua persoane si-au pierdut viata, vineri dimineata, pe drumul national dintre Timisoara si Arad. Potrivit primelor informatii, un autoturism marca Dacia Logan, care circula pe DN 69, din dinspre Arad spre Timișoara, in apropiere de comuna Șagu, a intrat in depașirea unui alt autovehicul, pe care l-a…

- In cursul zilei de ieri, 19 octombrie, in jurul orei 22:00, polițiștii din Aiud au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe DN1, km 429+420 metri, in afara localitații Dumbrava, județul Alba. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un tanar, in varsta de 21 de…

- Un șofer din Dabaca a fost implicat intr-un accident rutier, produs joi seara in jurul orei 22, in apropiere de localitatea Dumbrava din județul Alba. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar in varsta de 21 de ani din Dabaca, județul Cluj, in timp ce conducea o autoutilitara…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizare de Cod galben de ceața pentru județul Neamț, valabila astazi, 18 octombrie 2017, pana la ora 12. Sunt vizate localitațile Roman, Bahna, Boghicea, Botești, Bozieni, Cordun, Doljești, Dulcești, Faurei, Gadinți, Gheraești, Horia, Icușești, Ion Creanga,…

- Intr-o intersectie, soferul nu a acordat prioritate masinii politiei. Impactul a fost extrem de violent. Politistul a fost transportat de urgenta la spital de un echipaj medical sosit la fata locului. Pe numele soferului a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.…

- Autoritațile din județul Neamț au pus in aplicare, joi dimineața, Planul roșu de intervenție in urma unui accident rutier in care au fost implicate un microbuz ce transporta persoane și un...