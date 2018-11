Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a fost spulberat de tren, in Franța. Barbatul, originar din Botosani, a fost grav ranit in accident. Accidentul a avut loc joi, 25 octombrie, la o trecere la nivel cu calea ferata de pe ruta Nancy-Strasbourg. Camionul in care se afla romanul fost spulberat de tren, dupa ce barbatul…

- Un sofer tanar, fara experienta, a „spulberat" trei oameni care mergeau pe marginea drumului, catre scoala, in localitatea Madarjesti. Doua fetite in varsta de 12, respectiv 14 ani si mama lor de 38 de ani au fost lovite de un autoturism Fiat. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii, in jur…

- Un grav accident rutier s-a produs astazi in comuna Ciurea din judetul Iasi. Doi copii au fost transportati in stare grava la spital dupa ce au fost calcati de o duba in timp ce se jucau cu un skateboard pe o strada. Acestia ar fi ajuns pe sensul de mers al autoutilitarei, iar impactul nu a mai putut…

- Un muncitor de 30 de ani, din Vaslui, a fost dus in stare grava la spital, miercuri, dupa ce și-a taiat gatul accidental cu un polizor in timp ce lucra pe o schela la acoperișul unui imobil. Inspecția Muncii, care a deschis o ancheta in acest caz, a constatat ca tanarul nu era trecut pe autorizația…

- TRAGEDIE…Tanarul de 32 de ani, Constantin Iacob, care pleca in concediu la mare cu sotia si fetita de 4 ani si care a fost grav accidentat la Badeana, comuna Tutova de un sofer care a adormit la volan, a fost transferat la Iasi, la Clinica de Neurochirurgie in stare foarte grava. A fost preluat de [...]

- Dupa ce primul pacient din judet care a fost diagnosticat cu virusul West Nile a decedat la inceputul acestei saptamani, un alt pacient se afla in stare destul de grava. Este vorba de cel de-al doilea barbat care a ajuns la spital in urma unei intepaturi de tantar si care a fost diagnosticat cu meningita…

- Cei doi adulti, sot si sotie, sunt in stare de inconstienta. Copiii, doua fete in varsta de un an jumatate, respectiv, 4 ani, au fost scoase din masina si intubate. La fata locului au intervenit 2 ambulante si doua autospeciale SMRUD. Victimele sunt dirijate catre Spitalul Sf. Spiridion, Sf. Maria,…

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit langa Radauți, in Suceava. Din primele informații, unul dintre piloți este mort, iar celalalt a fost stabilizat. La Radauți ar fi avut loc un zbor de antrenament, iar cele doua avioane s-au ciocnit in zbor, scrie digi24.ro.