Accident grav în județul Hunedoara. Trafic blocat Un motociclist care circula pe sensul de mers Arad - Deva a pierdut controlul directiei din cauza vitezei si a intrat in coliziune frontala cu un tir. Accidentul s-a produs pe DN7, intre Arad și Deva. Din primele informații, tirul se afla in afara parții carosabile, iar motocicleta este distrusa complet. La fața locului a ajuns și un echipaj de terapie intensiva mobila care incearca sa-l resusciteze pe motociclist. Circulatia rutiera este blocata complet pe ambele sensuri de mers. Vezi și: Incident neobișnuit intr-un aeroport. Ce a facut un barbat inainde de decolarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

