Accident grav in judetul Constanta. Un biciclist a fost izbit, in plin, de un sofer fara permis

- Sambata, 27 iulie a.c., in jurul orei 07.10, politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 45 de ani, din localitatea Sinoe, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 79, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In aceeasi zi,…

- La data de 11 iulie a.c., in jurul orei 17.00, politisti din cadrul Postului de Politie Castelu au identificat un barbat, in varsta de 50 de ani, care a condus un autoturism pe raza localitatii Nisipari, judetul Constanta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, in urma verificarilor,…

- Patru persoane fara permis de conducere au fost depistate in trafic, in doar doua zile de catre polițiștii din Alba. Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale pentru comiterea infracțiunii de conducere fara permis. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 15,20, polițiștii Biroului Rutier,…

- Primaria Comunei Dumbraveni, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante, de sofer ndash; Compartimentul Administrativ.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Ieri politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges au depistat un barbat, in varsta de 45 de ani, din orasul Navodari, judetul Constanta, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza comunei Micesti.Pana aici toate bune si frumoase numai ca aparatul radar l a inregsitrat cu viteza de 136 km h, adica…

- Ieri, 5 iunie 2019, in jurul orei 14.00, polițiștii Postului de Poliție Rimetea, in timp ce acționau pe DJ 107 M, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 31 de ani, din Navodari, județul Constanța. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul nu poseda permis…

- Un muncitor care efectua lucrari de asfaltare pe Drumul Național 38 (DN38), la Negru Voda, in județul Constanța, a fost accidentat de un autoturism, in aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta. "In cursul acestei dimineti, pe drumul national…

- Zeci de persoane participa astazi la inmormantarea creatorului de moda, Razvan Ciobanu decedat intr un accident in judetul Constanta. Razvan Ciobanu va fi inmormantat in Cimitirul Progresul din Bucuresti. Potrivit IPJ Constanta, in data de 29.04.2019, in jurul orelor 07.15 politistii au fost sesizati…