Accident grav în județul Constanța. Trei persoane au murit și alte patru sunt grav rănite după ciocnirea frontală a două mașini Un automobil și o autoutilitara s-au ciocnit frontal pe DN22 in cursul nopții de sambata spre duminica. In urma impactului, trei persoane au murit pe loc, iar alte patru sunt ranite. La locul accidentului, care a avut loc intre Lumina și Oituz, au intervenit patru autospeciale de stingere și descarcerare, cinci ambulanțe și doua echipaje SMURD. In jurul orei 4.50, un barbat in varsta de 33 de ani, care conducea un autoturism dinspre Tulcea catre Constanța, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara, condusa de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

