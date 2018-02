Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…

- Maria Vasilescu este actrita la Teatrul de stat din Constanta. Ea fost internata pentru un anevrism iar in urma analizelor s-a descoperit ca nu poate fi operata dupa metoda clasica, iar costul unei asemenea operații este de aproximativ 20.000 de euro. Medicii i-au spus ca operația trebuie…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Caz socant in cartierul Palazu Mare, judetul Constanta, O femeie de 66 de ani a fost gasita spanzurata intr un imobil de pe strada Victor Climescu.Medicii nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul. Politistii au deschis o ancheta pentru a afla ce a facut o pe femeie sa recurga la un asemenea…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- O femeie a decedat dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. Accidentul s-a produs intre localitațile Tașnad și Cig, din județul Satu Mare. Femeia avea 48 de ani și a suferit traumatisme multiple. Pompierii care s-au deplasat la locul accidentului au gasit-o in afara mașinii, proiectata…

- Un accident rutier care putea avea urmari tragice s-a petrecut ieri dupa-amiaza la intrare in Reșița, aproape de restaurantul Casa Banațeana. O mașina s-a rasturnat in raul Barzava și doar o minune a facut ca cele doua persoane din interior sa scape cu viața. Un accident rutier s-a produs vineri, in…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 13,00, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe drumul judetean 767 E, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, subcomisar de politie Alina Dinu. "Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a datelor…

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT. A cazut cu mașina in rau ! Un copil de 13 ani a murit Un accident rutier grav s-a soldat la decesul unui baiețel de 13 ani, dupa ce tatal lui a plonjat cu mașina in raul Argeș. Accidentul a avut loc in comuna Vanatorii Mari din județul Giurgiu. In autoturism se aflau doi copii…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Doar printr-o minune un baietel nou-nascut a supravietuit dupa ce mama sa l-a nascut intr-o hazna si ...l-a lasat acolo. S-a intamplat, in aceasta dimineata, in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Dupa ce i-a dat viata bebelusului, tanara de 20 de ani a intrat in casa fara sa le spuna o vorba…

- O fetita de doar sapte luni si-a pierdut viata, in urma unui accident deosebit de grav, care a avut loc in Chichester, in Anglia. Un baietel de 5 ani se afla in stare grava la spital, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Oradeanca accidentata in prima dimineața din 2018 lupta sa traiasca. Aflata tot la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Oradea, pacienta este zilele acestea supusa unor intervenții chirurgicale.

- Accident de groaza in Capitala. Un barbat se afla in stare extrem de grava la spital, iar pasagerul acestuia a decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Oradeanca accidentata in primaA dimineataA a acestui ancontinua razboiul lupta sa traiasca. Unul dintre medicii care se ocupa de Alina Fekete a facut dezvaluiri despre starea de sanatate a supravietuitoarei incidentului grav.

- Alina Fekete a fost supusa luni unei intervenții chirurgicale pentru tratarea unei fracturi la un picior, iar miercuri este programata pentru o alta intervenție chirurgicala la o mana. Ulterior, in funcție de evoluția starii de sanatate a pacientei, ar urma sa fie operata și la celalalt picior.…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- Accidentul s-a produs pe strada Mihail Kogalniceanu, din Capitala. Din cauza unui pieton care a traversat strada neregulamentar, un sofer a intrat cu masina intr-un taxi. Impactul a fost unul violent. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Nici unul dintre soferi nu era baut, dar martorii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, un baiat in varsta de 11 ani a murit dupa ce a fost accidentat de o masina, la iesirea din localitatea Ovidiu, autoturismul circuland din directia Mihail Kogalniceanu catre municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca baiatul…

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi in urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a fost gasit, duminica…

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi în urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, în Navodari.

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…

- Accident provocat din neatentie la iesirea din Ovidiu. Un sofer a intrat in plin in autoturismul din fata sa. Trei persoane, printre care si un bebelus de doar 4 luni au fost raniti. Cei doi soferi implicati in coliziune au, varianta proprie despre modul cum s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs…

- În urma cu puțin timp, între localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier grav. Din primele informații, toate persoanele implicate în incident sunt conștiente. UPDATE: Un sugar de numai 6 luni a fost suferit un traumatism craniofacial,…

- În urma cu puțin timp, la ieșire din localitatea Ovidiu, spre sensul de mers spre Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier. Din primele informații, toate persoanele implicate în incident sunt conștiente. Revenim cu detalii!

- Accidentul a avut loc pe DN 11, la intrare in Harman. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare, trei echipaje SMURD, doua de la Serviciul de Ambulanța Județean Brașov și o autospeciala cu apa și spuma, potrivit mytex.ro. In urma impactului dintre cele patru masini doi…

- Accidentul s-a petrecut in apropierea localitatii Mihail Kogalniceanu. Animalul a vrut sa traverseze strada, moment in care a fost lovit de un autoturism. In urma impactului, soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile. Barbatul a suferit rani…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, 11 noiembrie, pe DN 22, intre localitatile Babadag si Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea. Un autoturism in care se aflau 2 femei s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Constanta, in apropierea localitatii Crucea. Din primele informatii o masina a cazut de pe un pod. Potrivit Serviciului de Ambulanta Constanta in accident a fost ranita o femeie care a fost diagnosticata cu traumatism de coloana cervicala.…

- Un tânar de 27 de ani și-a pierdut viața în aceasta seara, în urma unui cumplit accident ce a avut loc în zona CET. Din primele informații, se pare ca șoferul unei mașini marca Seat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un stâlp de pe marginea drumului.…

- Potrivit Politiei Covasna, accidentul de pe DN13 E, din zona localitatii Campu Frumos, s-ar fi produs din cauza vitezei. "Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor patru persoane printre care si un minor. Din cercetarile efectuate pana in acest moment s-a stabilit ca…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au ajuns in spital dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp, in centrul orasului Galati. Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma…

- A vazut moartea cu ochii. O femeie de 67 de ani, din localitatea Sibiciul de Sus, județul Buzau, a fost victima unui accident pe șosea mai puțin obișnuit. Femeia a fost grav ranita dupa ce o bara de metal s-a desprins din incarcatura unei mașini și a izbit-o violent in timp ce mergea pe marginea șoselei.…

- Accidentul a avut loc seara trecuta pe D.N. 6, in apropiere de Domașnea, judetul Caras-Severin. O soferita a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un tir. In urma impactului violent femeia si-a pierdut viata. Polițiștii ajunsi la fata locului au constatat ca este vorba despre o femeie in varsta…

- Accident cumplit de circulație, aseara, pe un drum național din județul Caraș-Severin: o femeie a murit pe loc, iar o alta a ajuns la spital in stare grava, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un tir.

- Descoperire macabra facuta în aceasta dimineața în localitatea Mihail Kogalniceanu. Un barbat a fost gasit fara viața, zacând într-o derea! Din primele informații, barbatul decedat este din Mihail Kogalniceanu. Polițiștii din localitate au început deja cercetarile…

- Femeia in varsta de 36 de ani era insotita de alte doua persoane in momentul in care a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Nu s-a asigurat si a fost izbita din plin de un Tir, iar apoi a fost proiectata sub rotile unei masini. Pompierii au intervenit imediat pentru a o salva…

- Circulau regulamentar in momentul in care autoturismul a fost lovit din spate de un altul care mergea cu o viteza mult prea mare. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere. Va avertizez, urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Accident mortal in judetul OLT! Soferul unei dubite s-a izbit frontal de o masina care circula regulamentar. Impactul a fost atat de puternic, incat dubita a ramas suspendata pe masina. Soferul nu a mai avut nicio sansa sa scape. De partea cealalta, in autoturism se aflau un barbat și o femeie,…

- Accident tragic in urma cu puțin timp in județul Timiș. Un copil și doi adulți, cel mai probabil o familie, și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit frontal de un TIR. Accidentul a avut loc pe Drumul European 70, intre Moravița și Stamora Germana. Unul dintre vehicule a patruns…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 293, in zona Fantanita Haiducului, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un TIR. In urma impactului, o femeie de 44 de ani, aflata la volanul autoturismului si care era singura in masina, a ramas incercerata, pompierii intervenind pentru scoaterea acesteia.…