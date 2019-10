Un accident rutier grav a avut loc in aceasta seara in județul Argeș, la Albota. Patru persoane printre care doi copii și o femeie gravida au fost ranite in urma impactului dintre trei autoturisme.

Mai multe echipaje de ambulanța SMURD, dar și poliția, s-au deplasat imediat la fața locului. Victimele au primit ajutorul medical necesar la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital.

Polițiștii rutieri au deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile. Traficul rutier in zona accidentului s-a desfașurat cu dificultate.