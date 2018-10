Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite in urma unei explozii produse marti seara la o fabrica de baterii situata in apropierea orasului Aradan din Iran, au transmis oficialii locali, citati de publicatia Ynet.

- Cel putin 12 persoane au fost ranite in urma scurgerii unui substante toxice la o fabrica din orasul Sternenfels, in vestul Germaniei, au anuntat autoritatile, care au recomandat populatie sa nu se apropie de zona unde s-a produs incidentul, informeaza publicatia Der Spiegel.

- Cel puțin 15 turiști germani au fost raniți duminica, dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier pe o autostrada din apropierea orașului Lugano din Elveția, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Autobuzul transporta aproximativ 25 de turiști din Germania spre…

- Clipe de groaza pentru sute de persoane din statul american Massachusetts. Cel putin o persoana a decedat, iar alte 12 au fost ranite in peste 70 de explozii si incendii din trei orase situate in apropierea orasului Boston, relateaza Reuters.

- Zeci de explozii, declansate aparent de ruptura unei conducte de gaz, s-au produs joi in trei localitati de langa Boston, provocand ranirea a cel putin sase oameni si apeluri de evacuare catre alte cateva sute, au precizat oficiali locali citati de Reuters, potrivit Agerpres. Imagini difuzate…

- Cel putin noua persoane au fost ranite sambata in demonstratii rivale, la care au luat parte mii de persoane, in orasul Chemnitz din estul Germaniei, relateaza dpa, citat de Agerpres.Cel putin 25 de infractiuni au fost inregistrate, printre care acte de distrugere a proprietatii, vatamari…

- Trei persoane au fost ucise, sase ranite si alte cinci sunt date disparute dupa o explozie la o fabrica de armament din Dzerjinsk, la aproximativ 350 de kilometri est de Moscova, au declarat vineri serviciile...

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce ambarcațiunea in care se aflau a luat foc in urma unei explozii in estuarul Arousa de langa orașul Pontevedra din Spania, informeaza El Mundo, potrivit Mediafax.Ambarcațiunea parcurgea distanța…