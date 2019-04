Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 11 ani, care a fost lasat nesupravegheat intr-o masina cu cheia aflata in contact, a reusit sa porneasca autoturismul si a provocat un accident de circulatie in municipiul Husi,...

- Prapad pe strazile din Huși, cauzat de un copil de 11 ani lasat nesupravegheat de mama sa. Ramas singur in mașina, baiatul a pornit intr-o cursa nebuna prin oraș. Aventura lui s-a sfarșit dupa ce a lovit alte doua mașini și a avariat o conducta de gaz.

- Un caz mai putin intalnit a avut loc pe o strada din municipiului Vaslui. Un copil in varsta de 11 ani a fost lasat nesupravegheat in masina de catre mama sa. Conform ISU Vaslui, baiatul a profitat de faptul ca mama sa a uitat cheia in contact, a pornit masina si a inceput sa ruleze pe strada Fundatura…

- Baiatul a lovit violent cu masina un cap de pod, fiind transportat in stare grava la spital. Celalalt copil, pasager in masina, a fost si el ranit. The post Un copil beat la volan a provocat un accident groaznic. Pe scaunul din dreapta, alt copil appeared first on Renasterea banateana .

- La data de 06 aprilie 2019, in jurul orei 22.05, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sebes, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din Sebes, care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu, din municipiu, sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un barbat din județul Galați a urcat baut la volan, fara a avea permis de conducere, și a provocat un accident in timp ce fugea de Poliție. In mașina acestuia era și un copil de 10 ani, care a fost ranit dupa ce autoturismul a intrat intr-un zid, scrie Mediafax.In noaptea de luni spre marți,…

- Un barbat din judetul Galati s-a ales cu dosar de cercetare penala dupa ce s-a urcat baut la volanul unui motocultor neinmatriculat si a provocat un accident, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de Inspectoratul Judetean de Politie Galati, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, un barbat…

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost lovit, luni, cu mașina, de un șofer beat. Baiatul se afla pe trotuar, iar conducatorul auto nu s-a asigurat la efectuarea de mers inapoi S-a intamplat la Viile...