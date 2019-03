Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 12 ani s-a electrocutat in localitatea Valu lui Traian, in județul Constanța, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren. Adolescentul a incercat sa iși faca un selfie cu telefonul mobil, dar a fost electrocutat și a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului. Un echipaj…

- Un accident grav, petrecut in urma cu o saptamana la Vicovu de Jos, a fost inregistrat de o camera de supraveghere. Pe imagini se aude si partial se vede o masina scapata de sub control ce loveste cu o violenta extrema gardul unei case, dupa care este proiectata pe contrasens, intr-un podet. ...

- O explozie puternica a avut loc vineri in Francavilla in Sinni, intr-o casa cu etaj in care locuiau mai multi oameni, printre care si un roman. Totul s-a intamplat la parter, cel mai probabil din cauza unor scurgeri de gaze.

- Este vorba despre o femeie de 69 de ani, cu traumatism cranio-cerebral și pierdere temporara a conștienței, o femeie de 38 de ani cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic și traumatism la mana dreapta, femeie de 31 de ani cu traumatisme cranio-cerebral și toraco-abdominal, o alta femeie de…

- O femeie de 51 de ani, din comuna Albeni, a murit, in urma unui accident rutier care a avut loc luni dimineața, in localitatea Draganu, din județul Argeș. Aceasta era pasagera in mașina condusa de soțul ei. Barbatul a ajuns cu mașina pe contrasens, izbindu-se de un TIR la volanul caruia se afla un șofer…

- Mai multi oameni care plecasera, duminica, din Pitesti, cu un microbuz catre locurile de munca, din strainatate, dupa ce au fost acasa de Sarbatori au ajuns pe mana medicilor, dupa ce autovehiculul in care se aflau a fost implicat intr-un accident. Incidentul care a facut ca microbuzul sa se loveasca…

- Un accident cumplit s-a produs in jurul orei 10:30 pe DN1D, la intrarea in Ciorani dinspre Albesti. Potrivit datelor din apelul 112, au fost implicate 2 autoturisme, iar in urma impactului, un copil in varsta de 5 ani a suferit leziuni grave, fiind posibil sa fie decedat. De asemenea, exista si alte…

- Potrivit ISU Teleorman, pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, s-a produs un accident rutier grav, cu trei victime. “Doi tineri, de 24, respectiv 25 de ani, declarati decedati de personalul SAJ, au fost incarcerati, acestia fiind eliberati din caroseria deformata cu ajutorul accesoriilor de descarcerare.…