Accident grav în Gorj. Trei oameni au murit, după ce mașina lor a căzut în râu Un accident grav a avut loc sambata dimineața, 2 iunie, in orașul Novaci. Trei oameni au murit, dupa ce mașina lor a cazut in raul Gilort de la aproximativ 5 metri inalțime, in interior fiind 4 persoane. La fața locului s-au deplasat echipele de descarcerare pentru scoaterea victimelor din autoturism și echipaje de ambulanța pentru sprijin medical. 3 persoane au murit și una a fost transportata la o unitate medicala pentru ingrijiri de specialitate. Locul accidentului este situat intr-o zona montana, imediat dupa porțiunea de unde autovehiculul a parasit partea carosabila fiind montata o bariera,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

