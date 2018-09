Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs luni dimineata in Gorj, fiind activat planul rosu de interventie. Accidentul, in care sunt implicate 3 autovehicule, s-a produs in localitatea Telesti.

- Un grav accident care a avut loc luni dimineata in localitatea Buduhala s a soldat cu noua victime, dintre care una incarcerata, fiind activat planul rosu de interventie, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj citat de Agerpres.ro. Potrivit acestora, in accident…

- Un accident care a avut loc luni dimineata in localitatea Buduhala s-a soldat cu noua victime, dintre care una incarcerata, fiind activat planul rosu de interventie, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie agerpres.ro. Potrivit acestora, in accident…

- Un accident care a avut loc luni dimineata in localitatea Buduhala s-a soldat cu noua victime, dintre care una incarcerata, fiind activat planul rosu de interventie, au anuntat reprezentantii Inspectoratului...

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata in judetul Gorj, la Buduhala. Trei masini sunt implicate in coliziune, opt persoane sunt ranite. A fost activat planul rosu de interventie.Vom reveni cu amanunte.

- Sase persoane sunt ranite grav, cu traumatisme multiple, in urma unui accident petrecut pe DN2C, pe raza orasului Pogoanele din judetul Buzau, dupa o coliziune intre un microbuz de calatori si un tractor,...

- Peste 10 persoane au fost ranite dupa ce a cedat balustrada de la terasa unui restaurant din statiunea Durau unde avea loc o nunta, autoritatile judetene declansand planul rosu de interventie, a declarat, pentru AGERPRES, colonelul Mihai Mitrea, adjunctul inspectorului sef al ISU Neamt. Din informatiile…

- Un accident in care a fost implicat un autocar in care se aflau mai multi copii s-a petrecut duminica seara, in localitatea Darmanesti, informeaza ISU Suceava. „43 de copii și șapte persoane adulte, din...