- Cinci persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, dupa ce un microbuz cu muncitori s-a ciocnit cu un camion care transporta apa minerala, pe DN 1A, in zona Babarunca din județul Brașov, transmite corespondentul...

- Un vehicul utilitar la bordul caruia se aflau 12 români s-a rasturnat într-un sant de pe marginea unei drum din Germania, între localitatile Barlt si Trennewurth, informeaza publicatia Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag.

