Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si doi politisti au fost grav raniti in urma unui incident domestic survenit intr-o mica localitate din apropierea orasului Mannheim, in sud-vestul Germaniei, au anuntat vineri politia si procuratura locale, scrie agerpres.ro.

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa un accident chimic produs marti in sediul unei companii din sud-vestul Germaniei, informeaza publicatia Der Spiegel si site-ul T-online.de, potrivit Mediafax. Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza ...

- Saptesprezece persoane au fost ranite in urma coliziunii intre un tren de pasageri si un camion in sudul Germaniei, a anuntat luni politia germana, citata de dpa. Soferul camionului a pozitionat...

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate in urma unui incendiu produs la bordul unui tren, in vestul Germaniei.Incendiul a izbucnit vineri la bordul unui tren de viteza care circula intre orasele Koln si Frankfurt.

- Cel putin cinci persoane, toate cetațeni români, au fost ranite, vineri, dupa ce un microbuz înmatriculat în România a fost implicat într-un accident în Slovacia.

- In aceasta noapte un autocar de pe ruta Chisinau- Zatoca, cu 41 de pasageri la bord, s-a tamponat cu un tractor de model MTZ și cu un automobil de model Peugeot. in care se deplasau trei persoane inclusiv și un minor.

- Accident rutier grav in nordul Germaniei. 16 oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. Sase dintre victime au fost internate in stare grava. Potrivit primelor informatii, autobuzul se indrepta spre Berlin.