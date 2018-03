Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza, scrie mediafax.ro.

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei, au anuntat autoritatile, scrie realitatea.net.

- Sapte soldati americani si-au pierdut viata dupa ce elicopterul lor s-a prabusit joi in vestul Irakului, a anuntat vineri un responsabil al apararii americane, relateaza AFP. Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE un moment CRUCIAL din vila SRI: discuție cu Coldea și Kovesi''Sapte persoane…

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Bombardamentele continua in regiunea siriana Ghouta de Est, in pofida armistițiului de 30 de zile impus de ONU.Cel puțin 100 de oameni au murit acolo in ultimele 48 de ore, potrivit purtatorului de cuvant al secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Stephan Dujarric.

- Un nou accident rutier grav s-a produs in Peru. Sase oameni au murit, iar 40 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de aproximativ 120 de metri.

- Opt persoane au murit dupa ce un elicopter al serviciilor ruse s-a prabușit in regiune de sud a Ceceniei. Se fac cercetari cu privire la stabilirea numarului exact al victimelor și a cauzelor care au dus la prabușirea aparatului de zbor. Opt persoane au murit intr-un accident aviatic care a avut loc…

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- Cel putin 25 de oameni au murit, marti, in urma unui accident rutier ce a avut loc in districtul indian Bhavnagar, situat la aproximativ 150 de kilometri de orasul Ahmebadad, au anuntat autoritatile locale, informeaza Le...

- Soferul unui autobuz, care transporta nuntasi, a pierdut controlul asupra vehiculului in momentul in care se afla pe un pod, iar autobuzul a cazut intr-un rau de la inaltimea de opt metri. "In autocar erau in jur de 60 de persoane, majoritatea femei si copii", a declarat un reprezentant al…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Cel putin opt oameni au murit si alti 80 au fost raniti in urma atacului comis, vineri, in capitala statului Burkina Faso, Ouagadougou, asupra Ambasadei franceze si asupra sediului armatei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Cel putin 35 de persoane au murit miercuri in Peru dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia, potrivit France Presse.Bilantul de pana acum al accidentului de autocar este de 35 de morti si…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Trei kamikaze s-au aruncat în aer într-o piata de peste din Konduga, în nord-estul Nigeriei, ucigând cel putin 19 persoane, într-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sâmbata militiile locale care

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- O persoana a fost ucisa, iar cel puțin 15 au fost ranite dupa ce doua trenuri de calatorie au intrat in coeziune in provincia Styri, Austria. Purtatorul de cuvant al poliției, Leo Josefus trenul a lovit lateral de catre un alt tren la ora 12:25.

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Accident MORTAL la Ciumbrud: Un adolescent de 16 ani a murit, iar doi adulți au fost raniți, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau a ieșit in afara parții carosabile și a lovit o țeava de gaz, peste 2.000 de persoane din patru localitați ramanand fara gaz. Reprezentanții…

- Un balon cu aer cald care avea la bord 16 de oameni s-a prabușit in Australia. Potrivit informațiilor preliminare, in urma incidentului, sapte oameni au fost raniti. Victimele au varste cuprinse intre 27 si 70 de ani. "Incidentul putea fi si mai grav.

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Accident rutier grav pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Doi oameni au murit, iar inca trei au fost raniți, dupa ce cele doua mașini in care se aflau s-au ciocnit frontal. In urma loviturii, alte trei automobile au fost avariate.

- Tragedie uriașa în statul indian West Bengal: un autobuz plin cu pasageri a plonjat într-un râu, forțele de salvatori au intervenit mult prea târziu și cel puțin 45 de oameni și-au pierdut viața.

- La data de 27 august 1896, la ora 09.02, Marea Britanie a atacat Zanzibarul, dupa ce tronul tarii a fost ocupat de catre un sultan care nu avea aprobarea britanicilor. Dupa 38 de minute de lupta, sultanul a fugit, iar batalia a luat sfarsit. In cele cateva zeci de minute de lupta, circa 500 de oameni…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Un grup de teroristi a luat cu asalt un hotel important din capitala Afganistanului, Kabul. Cel putin cinci oameni au murit, iar sase au fost raniti dupa ce jihadistii au deschis focul si au aruncat grenade in incinta cladirii. Una dintre victime este un cetatean strain.

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- 52 de persoane au murit, dupa ce autobuzul in care se aflau a luat foc, joi, in Kazakhstan, potrivit declaratiilor ministerului de interne al tarii, scrie The Guardian. Autobuzul calatorea pe o...

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Incendiu violent intr-un centru de recreere din orașul portughez Tondela. Cel puțin opt oameni au murit, iar aproape 50 au fost raniți, dupa ce un reșou defect ar fi luat foc.Flacarile s-au extins rapid, inainte ca oamenii sa-și dea seama și sa iasa din cladire.

- Ninsorile abundente fac prapad in centrul si estul Chinei. In ultima saptamana, din cauza viscolului si a inghetului, 21 de oameni au murit. De asemenea, 700 de case au fost distruse, iar aproximativ 2.800 - avariate.

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din cauza…

- Un feribot cu 251 de persoane la bord s-a rasturnat în apropierea unei insule lânga Manila, Filipine. Cel puțin trei persoane au murit, potrivit unui post de radio local. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de vremea potrivnica și valurile mari provocate…