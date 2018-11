Accident grav in Dolj: doi oameni au murit, trei au fost dusi la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanâr român în vârsta de 28 de ani, a murit joi, dupa ce a fost accidentat foarte grav în urma cu doua zile, pe via del Gomito, din localitatea italiana Bologna.

- Trei masini in care se aflau sase persoane au fost implicate intr-un accident ce a avut loc in cursul diminetii de marti, la Baicoi, pe DN1 Ploiesti-Brasov. Salvatorii prahoveni care au intervenit la locul coliziunii au acordat ajutor ranitilor, doua victime fiind gasite incarcerate. Din pacate, s-a…

- Accident cumplit, marti dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata din Lugoj, judetul Timis. Patru persoane – un barbat si trei femei – au sfarsit in conditii greu de imaginat, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost izbit de un tren de marfa. Salvatorii au intervenit la locul accidentului,…

- Patru persoane au murit, marți dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren de marfa la o trecere la nivel cu calea ferata din orașul Lugoj, județul Timiș. Victimele sunt trei femei și un barbat. Din spusele martorilor, șoferul nu s-a asigurat in momentul in care a vrut sa…

- Un grav accident ce a avut loc joi dimineata pe soseaua de centura a orasului Caracal i-a adus sfarsitul unui sofer in varsta de 30 de ani. Masina pe care acesta o conducea s-a izbit violent de un camion. Din pacate, la momentul la care au intervenit in zona echipajele medicale, salvatorii au constatat…

- Salvatorii au facut eforturi uriase pentru a salva doua persoane – mama si fiu – grav ranite in urma unui accident de circulatie produs pe raza localitatii bistritene Parva. Femeia in varsta de 37 de ani si fiul ei, de 13 ani, au ramas incarcerati in masina in care se aflau, si care s-a rasturnat. […]…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma unei cresteri bruste de nivel a raului Raganello, in parcul national Pollino din Calabria, a crescut la 11, a anuntat marti dimineata seful Protectiei...

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in apropiere de Ranca, informeaza Romania TV. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara carosabilului. La fața locului au intervenit echipaje de la serviciul de ambulanta, dar și cei de la salvamont. Atat șoferul,…